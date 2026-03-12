為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲想赴日參加兒畢典！日議員發聲：不應允許試圖逃避司法者入境

    2026/03/12 15:17 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，盼解除丈夫境管，使其赴日參加在日本東京大學讀博士兒子24日的畢業典禮。由於京華城案一審將於本月26日宣判，該說法一出引發外界熱議。對此，日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘指出，他將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境。他更指出，如此行為可能對台日友好關係造成負面影響。

    上畠寛弘今日在Threads發文表示，根據媒體報導，在台灣因貪汙案正在接受審判的柯文哲希望前往日本，然而，在司法程序仍在進行中的情況下出國，本來就是難以接受的事情。「他應該首先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本。如此行為甚至可能對日台友好關係造成負面影響，我對此表示明確拒絕。」

    上畠寛弘說，過去他曾在台日之間法務與司法領域交流合作備忘錄的簽署過程中，與台灣法務部以及駐日代表處公使合作，協助促成其實現。正因為有這樣的立場，更無法接受在司法程序進行中的人物入境日本。

    「如果兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情。誠實面對審判，才是作為父親應有的態度。」上畠寛弘如此表示。他也坦言，不認為有必要為了已經成年的兒子的畢業典禮而特地出國參加。

    最後，上畠寛弘也明確表態：「我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場。日本不應允許試圖逃避司法的人入境。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播