柯文哲想赴日參加兒畢典！日議員發聲：不應允許試圖逃避司法者入境

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，盼解除丈夫境管，使其赴日參加在日本東京大學讀博士兒子24日的畢業典禮。由於京華城案一審將於本月26日宣判，該說法一出引發外界熱議。對此，日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘指出，他將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境。他更指出，如此行為可能對台日友好關係造成負面影響。

上畠寛弘今日在Threads發文表示，根據媒體報導，在台灣因貪汙案正在接受審判的柯文哲希望前往日本，然而，在司法程序仍在進行中的情況下出國，本來就是難以接受的事情。「他應該首先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本。如此行為甚至可能對日台友好關係造成負面影響，我對此表示明確拒絕。」

上畠寛弘說，過去他曾在台日之間法務與司法領域交流合作備忘錄的簽署過程中，與台灣法務部以及駐日代表處公使合作，協助促成其實現。正因為有這樣的立場，更無法接受在司法程序進行中的人物入境日本。

「如果兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情。誠實面對審判，才是作為父親應有的態度。」上畠寛弘如此表示。他也坦言，不認為有必要為了已經成年的兒子的畢業典禮而特地出國參加。

最後，上畠寛弘也明確表態：「我也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場。日本不應允許試圖逃避司法的人入境。」

