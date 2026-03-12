中共2026軍費增7％ 學者：不足以發動2027侵台

安全臺灣學會今（12）日舉辦「中共國防預算與軍事支出」座談，台灣戰略研究學會研究員曾尹亮（左起）、安全臺灣學會理事長楊太源、國立台灣大學政治學系副教授陳世民與會。（記者叢昌瑾攝）

中共2026年國防預算增幅達7%，針對各界擔憂共軍可能於2027年「建軍百年」之際做好對台動武準備，安全臺灣學會今（12）日舉辦「中共國防預算與軍事支出」座談，剖析中共軍事預算增幅、軍演真實開銷及共軍內部維穩情況，台大政治系副教授陳世民指出，目前中國的財政與內部狀況「不足以」支撐中共對台發動侵略戰爭。

台大政治系副教授陳世民指出，在中國經濟成長目標（4.5%至5%）創下30年新低的背景下，軍費7%的增幅雖維持延續性，但已是自2022年以來最慢的成長速度。他直言，若2026年軍費僅成長7%為真，不足以令中國做好2027年攻打台灣的實力準備。

請繼續往下閱讀...

陳世民分析，除非中共確信美國不會協防台灣，否則這7%的軍費不足以在台海與美軍抗衡。此外，美軍近期在中東（如伊朗）展現的先進高科技「斬首作戰」勢必讓北京感到震撼，因此共軍得挪用相當一部分預算，投入北京核心區的「反斬首」基礎設施與防禦，這也削弱了直接投入攻台準備的資源。

全面戰爭所費不貲，光是「對台軍演」就極度燒錢。安全臺灣學會理事長楊太源根據我國軍監控數據、共軍發布影像及中共軍費結構，建立一套公式精算共軍演習成本。楊太源指出，作戰費用與平時演練完全不同，軍演經費受限於整體國防預算中的「訓練維持費」（約占總預算27%）。

楊太源拆解裝備損耗與人員開銷指出，以空軍為例，中共殲-20戰機出勤1小時成本高達50萬人民幣，殲-16約30萬人民幣；若海軍發射一枚055型驅逐艦上的高超音速反艦飛彈（如鷹擊-20），單枚成本推估高達7500萬人民幣；而山東艦航艦出海1次光是加滿油就要2881萬人民幣。

楊太源盤點去年「海峽雷霆」、「正義使命」等2場圍台軍演指出，這類聯合軍演單日花費約在1億至1.5億人民幣，若加上機動與返航時間，全程花費高達5億至7億人民幣。在訓練經費大半需分配給院校教育與日常基礎訓練的限制下，共軍根本無太多經費可不斷在台海周邊進行圍台軍演。他研判，共軍針對台灣的非計畫性臨時軍演，1年極限約為2至3場。

相關新聞請見︰

中共「隱形軍費」高達4成 學者：暗藏科研、海武警4大項經費

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法