為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院淪破口！李貞秀立委資格爭議未解 吳沛憶轟：請鬼拿藥單

    2026/03/12 15:27 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳沛憶（左）與深陷國籍爭議的民眾黨立委李貞秀。（本報合成，資料照）

    民進黨立委吳沛憶（左）與深陷國籍爭議的民眾黨立委李貞秀。（本報合成，資料照）

    民眾黨立委李貞秀雙重國籍、戶籍爭議持續延燒，她至今未放棄中華人民共和國國籍，繳交給立法院的切結書，國籍欄只填具中華民國籍，涉《刑法》使公務員登載不實罪；因去年3月才繳交註銷中國戶籍證明，被陸委會認定違反兩岸條例，不具有立委參選資格，立法院卻拒絕解職。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，李貞秀問題一日不解決，立法院就是令人擔憂的破口，「把國家法律、預算交給她，根本請鬼拿藥單。」

    吳沛憶今（12）天在臉書發文表示，李貞秀為了當立委，一開始就說了謊，連國籍問題都敢騙，這樣的人來當台灣立委，說她會效忠國家，誰信？她指出，李貞秀曾親口承認「還未放棄中國籍」，但她在就職時交給立法院的正式文件上，卻沒有如實勾選，這是立委本人親簽的正式文件，竟然說謊。

    她強調，白紙黑字已經被立法院證實，在交給立院的文件上說謊，是涉及「使公務員登載不實罪」，是違法問題。事實是，李貞秀截至目前為止仍具有中國國籍，根據中國法律，中國公民李貞秀有義務幫中國政府蒐集情報。

    吳沛憶批評，李貞秀問題一日不解決，立法院就是令人擔憂的破口。當立委，卻在就職的正式文件上說謊、讓立法院留下不實紀錄，「李貞秀連我國法律都不遵守，把國家法律、預算交給她，根本請鬼拿藥單。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播