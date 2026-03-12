立院淪破口！李貞秀立委資格爭議未解 吳沛憶轟：請鬼拿藥單

民進黨立委吳沛憶（左）與深陷國籍爭議的民眾黨立委李貞秀。（本報合成，資料照）

民眾黨立委李貞秀雙重國籍、戶籍爭議持續延燒，她至今未放棄中華人民共和國國籍，繳交給立法院的切結書，國籍欄只填具中華民國籍，涉《刑法》使公務員登載不實罪；因去年3月才繳交註銷中國戶籍證明，被陸委會認定違反兩岸條例，不具有立委參選資格，立法院卻拒絕解職。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，李貞秀問題一日不解決，立法院就是令人擔憂的破口，「把國家法律、預算交給她，根本請鬼拿藥單。」

吳沛憶今（12）天在臉書發文表示，李貞秀為了當立委，一開始就說了謊，連國籍問題都敢騙，這樣的人來當台灣立委，說她會效忠國家，誰信？她指出，李貞秀曾親口承認「還未放棄中國籍」，但她在就職時交給立法院的正式文件上，卻沒有如實勾選，這是立委本人親簽的正式文件，竟然說謊。

她強調，白紙黑字已經被立法院證實，在交給立院的文件上說謊，是涉及「使公務員登載不實罪」，是違法問題。事實是，李貞秀截至目前為止仍具有中國國籍，根據中國法律，中國公民李貞秀有義務幫中國政府蒐集情報。

吳沛憶批評，李貞秀問題一日不解決，立法院就是令人擔憂的破口。當立委，卻在就職的正式文件上說謊、讓立法院留下不實紀錄，「李貞秀連我國法律都不遵守，把國家法律、預算交給她，根本請鬼拿藥單。」

