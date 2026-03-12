中共「隱形軍費」高達4成 學者：暗藏科研、海武警4大項經費

台大政治系副教授陳世民表示，依據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）估算，中國實際軍費支出會比官方數據高出30%至40%。（記者叢昌瑾攝）

中共近期公布2026年國防預算，總額高達1.91兆人民幣（約合8.8兆台幣），年增7%。然而，學者警告，中共實際投入的軍事經費遠高於此數字，其龐大且不透明的「隱形軍費」不僅對台灣構成巨大威脅，更已成為東亞軍備競賽的真正根源，迫使印太周邊國家大幅增加防衛預算以求自保。

建軍走向質變：聚焦三化融合與新質戰力

針對這筆龐大預算的具體流向，台灣戰略研究學會研究員曾尹亮分析，自「十四五」規劃以來，中共國防預算已從過去的「雨露均霑」轉向「聚焦投資」。在總預算受控的情況下，預算執行重心聚焦於各軍種主戰裝備的更新換代，大比例投入「火箭軍」與「戰略打擊體系」，並追求機械化、信息化、智能化的「三化融合」。

曾尹亮指出，中共正大量投入研發「新質戰鬥力」，包含無人裝備（如無偵-8、攻擊-11、無人戰車、無人艇）、AI演算法與人機協同作戰等。這些軍費投入最終將轉化為實質的地緣政治籌碼，持續加大對印太地區「第一島鏈」的軍事演訓與灰色地帶脅迫。

外國智庫估算中共隱形軍費達3至4成 藏於科研、海武警經費

台大政治系副教授陳世民分析指出，中共公布的8.8兆台幣軍費，是台灣今年國防預算加上特別預算（約8060億台幣）的11倍；且中國一年增加的預算幅度（約6000億台幣），規模比台灣8年特別預算平均每年增加的1500億還要多出許多。

陳世民強調，中共軍費的數字可信度長期受到國際智庫質疑。依據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）估算，中國實際軍費支出會比官方數據高出30%至40%。他剖析中共「隱形軍費」的四大來源：第一是研發費用，許多尖端武器的研發經費隱藏在科技預算、民用研究或國有企業資金中；第二是準軍事組織，如海警及武警部隊的龐大經費並未計入國防預算；第三是地方補貼，部分國防動員與退役軍人津貼由地方政府支出；第四則是國外的獨立武器採購撥款。

安全臺灣學會理事長楊太源也呼應此觀點，他評估中共隱藏在民間系統、科研單位軍民融合或對外軍售的國防預算，高達5500億至6000億人民幣，與國外智庫的推估不謀而合。

軍費超越日韓印總和 引發亞洲軍備競賽

「真正在導致軍備競賽的，應該是增加最多軍費的國家」，陳世民點出，中共龐大的軍費已穩居亞洲第一，更是日本、韓國、印度3個印太大國預算加總（約1890億美元）的數倍。面對共軍不斷擴張的挑戰，印太區域已形成防衛共識，包括日本、韓國、菲律賓等國，都意識到面對威權國家的擴張，單邊讓步無法換取穩定，因而積極強化防衛體系。

中共2026軍費增7％ 學者：不足以發動2027侵台

台灣戰略研究學會研究員曾尹亮分析，自「十四五」規劃以來，中共國防預算已從過去的「雨露均霑」轉向「聚焦投資」，在總預算受控的情況下，預算執行重心聚焦於各軍種主戰裝備的更新換代。（記者叢昌瑾攝）

