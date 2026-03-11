盧秀燕啟程訪美：讓世界看見台灣的重要性 以及台中的力量

台中市長盧秀燕率團訪美，登機前說，此行將盡可能把握機會為中華民國發聲，為中華民國爭取權益，要讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量。（記者朱沛雄攝）

台中市長盧秀燕今晚率團赴美國訪問，她在登機前說，此行將盡可能把握機會為中華民國發聲，為中華民國爭取權益，尤其是促進台美之間的情誼、信任以及合作，要讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量。

盧秀燕晚間啟程出訪美東11天，拜訪美國5大州、9個行政區，更將前進華府拜會美國聯邦眾議院議員，交流能源穩定、區域安全及全球貿易等對台美雙方都非常重要的議題等。她在桃園機場登機前接受媒體聯訪說，這次美國行基本上是以城市外交為主，不過現在國家外在環境辛苦，此行將盡可能的把握機會為中華民國發聲、爭取權益，尤其是促進台美之間的情誼、信任以及合作，也會盡量把台灣內部真實的聲音帶出去，並把美國的觀點帶回來。

盧秀燕指出，最近國際情勢急遽變動且非常複雜，因此「在國際事務上，我們要盡量的參與，而且要爭取大家的支持」。總而言之，在國際上，多交朋友往結善緣，「我們要讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量」。

對於有媒體報導民進黨政府阻撓僑界與盧秀燕的接觸，她回應，這次的美國行要特別感謝美國各界友人給予的關心和協助，現在國家外在的環境挑戰很多，非常艱鉅，所以在這個關鍵的時刻應該不分黨派、不分立場團結一致，「只要是為了中華民國好，為了台灣好，我們會爭取美國跟我們之間的合作，尤其是互信以及交流」。

至於國民黨台中市長黨內初選，盧秀燕說，她對立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔深具信心，相信大家很快就會看到台中的團結。

國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯、羅智強、羅明才及葉元之等人特別到桃園機場送機，送上平安符還有「ROC Forever」帽子，希望盧秀燕此行一路平安，同時讓中華民國跟美國的關係更加緊密，把中華民國真正的民意能發聲出去。

台中市長盧秀燕晚間率團赴美訪問。（記者朱沛雄攝）

