避免民眾衝刺危險 卓榮泰：取消「小綠人」閃爍動畫

行政院長卓榮泰表示，小綠人閃爍加速動畫應取消，藉以維護行人穿越路口的安全。（資料照）

為強化行人安全，行政院長卓榮泰今天主持道安會報時表示，行人號誌「小綠人」閃爍時，應避免再進入路口，為維護行人穿越路口的安全，小綠人閃爍加速動畫應取消，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。

行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰下午主持「中央道路交通安全會報115年第1次會議」時表示，依據「國家道路交通安全綱要計畫（113至116年）」所設定的目標，去年與截至今年2月的各項統計數據，皆較基準年民國112年同期有下降趨勢，但未達到114年整體死亡下降10%及行人死亡下降15%的目標。

請繼續往下閱讀...

他表示，今年目標為交通事故整體死亡人數降低14%，以及行人死亡人數降低22%，為民眾打造更安全的交通環境，保障民眾行的安全，中央及地方必須共同努力。

對於行人號誌閃光綠燈改善部分，卓榮泰指出，目前行人號誌「小綠人」閃爍時段代表行人穿越的清道時間，尚未進入路口的行人應避免再進入路口，未來為避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知，小綠人閃爍加速動畫應取消，藉以維護行人穿越路口的安全。

為讓高齡者擁有較充裕的時間穿越路口，卓榮泰要求交通部會同內政部與地方政府於高齡者出行的熱點，如醫院、長照機構等，比照現行法規，以較低步行速度計算行人穿越路口的清道時間，並於路口搭配設置行人庇護島，同時配合宣導不必一次通過路口觀念、宣導先於執法、補足視障設施，以及建立PDCA機制（Plan、Do、Check、Act）等，保障民眾路口行的安全。

金管會今天專案報告「汽車責任保險調整從人因素之研議情形」，卓榮泰聽取後表示，對高風險違規肇事致死者提高強制車險費率等級級距、註記實際駕駛人違規肇事理賠紀錄，有助於導正駕駛行為並提升道路交通安全，請金管會依研議結果辦理並持續檢討及精進機制。

卓榮泰也提到，依金管會檢討結果，男性與女性間仍存在些微風險差異，因此請金管會持續檢討強制車險保險費率計算是否納入性別因素，以及如何調整年齡級距。（編輯：謝佳珍）1150311

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法