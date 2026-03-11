為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    避免民眾衝刺危險 卓榮泰：取消「小綠人」閃爍動畫

    2026/03/11 23:28 中央社
    行政院長卓榮泰表示，小綠人閃爍加速動畫應取消，藉以維護行人穿越路口的安全。（資料照）

    行政院長卓榮泰表示，小綠人閃爍加速動畫應取消，藉以維護行人穿越路口的安全。（資料照）

    為強化行人安全，行政院長卓榮泰今天主持道安會報時表示，行人號誌「小綠人」閃爍時，應避免再進入路口，為維護行人穿越路口的安全，小綠人閃爍加速動畫應取消，避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知。

    行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰下午主持「中央道路交通安全會報115年第1次會議」時表示，依據「國家道路交通安全綱要計畫（113至116年）」所設定的目標，去年與截至今年2月的各項統計數據，皆較基準年民國112年同期有下降趨勢，但未達到114年整體死亡下降10%及行人死亡下降15%的目標。

    他表示，今年目標為交通事故整體死亡人數降低14%，以及行人死亡人數降低22%，為民眾打造更安全的交通環境，保障民眾行的安全，中央及地方必須共同努力。

    對於行人號誌閃光綠燈改善部分，卓榮泰指出，目前行人號誌「小綠人」閃爍時段代表行人穿越的清道時間，尚未進入路口的行人應避免再進入路口，未來為避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知，小綠人閃爍加速動畫應取消，藉以維護行人穿越路口的安全。

    為讓高齡者擁有較充裕的時間穿越路口，卓榮泰要求交通部會同內政部與地方政府於高齡者出行的熱點，如醫院、長照機構等，比照現行法規，以較低步行速度計算行人穿越路口的清道時間，並於路口搭配設置行人庇護島，同時配合宣導不必一次通過路口觀念、宣導先於執法、補足視障設施，以及建立PDCA機制（Plan、Do、Check、Act）等，保障民眾路口行的安全。

    金管會今天專案報告「汽車責任保險調整從人因素之研議情形」，卓榮泰聽取後表示，對高風險違規肇事致死者提高強制車險費率等級級距、註記實際駕駛人違規肇事理賠紀錄，有助於導正駕駛行為並提升道路交通安全，請金管會依研議結果辦理並持續檢討及精進機制。

    卓榮泰也提到，依金管會檢討結果，男性與女性間仍存在些微風險差異，因此請金管會持續檢討強制車險保險費率計算是否納入性別因素，以及如何調整年齡級距。（編輯：謝佳珍）1150311

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播