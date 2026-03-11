為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川祖厝在小琉球！選新北「不切割親弟」 未關心家鄉汙染挨轟

    2026/03/11 23:48 記者陳彥廷／屏東報導
    2024年小琉球島上爆發垃圾無法清運危機。（屏縣府提供）

    2024年小琉球島上爆發垃圾無法清運危機。（屏縣府提供）

    國民黨新北市長參選人李四川親弟李賜福，曾勒索小琉球垃圾運送的清運公司，被檢方求處重刑。面對禍害家鄉的親弟，李四川今天正式獲黨徵召參選後，強調「不會切割親弟」。琉球一名李氏宗親聞訊指出，從家鄉環境的面向來看，李四川沒有譴責，也連司法勿枉勿縱都說不出口。

    琉球鄉本福、中福、漁福村一帶有「姓李仔」的舊地名，李四川祖厝就在該聚落，李氏宗族除李四川出名外，李賜福經營島上唯2水泥廠中其1，加上島上幾乎無人不知其兄就是李四川，又李賜福在資源稀缺的小琉球掌握部分營建料源，在近年島上民宿如雨後春筍般興建需求下，本就具有一定影響力。

    琉球島上垃圾多年來由鄉公所發包委由業者清運，目前視垃圾量，約2天1次將垃圾車直接開上貨船，於新園鹽埔港上岸後直送崁頂焚化爐，但從清運公司到貨船公司，都淪為李賜福「上下其手」的對象，勒索取得「回饋金」576萬元，遭屏東地檢求處重刑。

    其中一名垃圾清運業者說，他也有事業在附近鄉鎮，當然會怕遭李報復；該李氏宗親回憶2024年垃圾危機，指當時整個島各處難免會聞到垃圾臭味，下風處更是首當其衝，緊閉門窗惡臭仍會不斷侵入民居，他說，小琉球觀光興盛，垃圾清運鏈相對是脆弱環節，只要幾天沒運就會散發異味，最後堆置達600噸垃圾無處可清，整個島上惡臭不止，觀光形象受創。

    該李氏宗親說，居民鎮日籠罩在臭味下生活苦不堪言，所幸縣府代為清除，檢方偵辦後才恢復平靜，但竟查出是李賜福下手，面對這些破壞家鄉的事，李四川雖稱「不會切割」，卻同樣也沒有譴責與關心，還連司法勿枉勿縱都說不出口，令人心寒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播