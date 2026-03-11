李四川祖厝在小琉球！選新北「不切割親弟」 未關心家鄉汙染挨轟

2024年小琉球島上爆發垃圾無法清運危機。（屏縣府提供）

國民黨新北市長參選人李四川親弟李賜福，曾勒索小琉球垃圾運送的清運公司，被檢方求處重刑。面對禍害家鄉的親弟，李四川今天正式獲黨徵召參選後，強調「不會切割親弟」。琉球一名李氏宗親聞訊指出，從家鄉環境的面向來看，李四川沒有譴責，也連司法勿枉勿縱都說不出口。

琉球鄉本福、中福、漁福村一帶有「姓李仔」的舊地名，李四川祖厝就在該聚落，李氏宗族除李四川出名外，李賜福經營島上唯2水泥廠中其1，加上島上幾乎無人不知其兄就是李四川，又李賜福在資源稀缺的小琉球掌握部分營建料源，在近年島上民宿如雨後春筍般興建需求下，本就具有一定影響力。

琉球島上垃圾多年來由鄉公所發包委由業者清運，目前視垃圾量，約2天1次將垃圾車直接開上貨船，於新園鹽埔港上岸後直送崁頂焚化爐，但從清運公司到貨船公司，都淪為李賜福「上下其手」的對象，勒索取得「回饋金」576萬元，遭屏東地檢求處重刑。

其中一名垃圾清運業者說，他也有事業在附近鄉鎮，當然會怕遭李報復；該李氏宗親回憶2024年垃圾危機，指當時整個島各處難免會聞到垃圾臭味，下風處更是首當其衝，緊閉門窗惡臭仍會不斷侵入民居，他說，小琉球觀光興盛，垃圾清運鏈相對是脆弱環節，只要幾天沒運就會散發異味，最後堆置達600噸垃圾無處可清，整個島上惡臭不止，觀光形象受創。

該李氏宗親說，居民鎮日籠罩在臭味下生活苦不堪言，所幸縣府代為清除，檢方偵辦後才恢復平靜，但竟查出是李賜福下手，面對這些破壞家鄉的事，李四川雖稱「不會切割」，卻同樣也沒有譴責與關心，還連司法勿枉勿縱都說不出口，令人心寒。

