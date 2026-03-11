李四川參選新北市長 黃國昌競辦：期待君子之爭

國民黨11日召開中常會，黨主席鄭麗文宣布提名李四川參選新北市長。（記者張嘉明攝）

國民黨中常會今（11）日宣布第3波直轄市、縣市長長提名，其中，甫卸職台北市副市長的李四川正式獲黨中央徵召，參選新北市市長選戰，並將納入「藍白合」協調機制。針對與「川伯」正面對決，民眾黨黨主席黃國昌表示，期待雙方能以市政、民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭。

國民黨中常會今日通過第3波直轄市、縣市長長提名，將分別徵召前台北市副市長李四川、醫師翁壽良，以及國民黨立委、文傳會主委吳宗憲，投入新北市、嘉義市，宜蘭縣首長選戰，前述3區後續都將納入「藍白合」協調機制。

對此，台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦發言人戴于文表示，民主政治是透過理念及政策，讓市民朋友檢驗，期待這次新北市長選舉能夠以市政與民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭，讓市民清楚比較各方提出的城市願景與治理能力。

戴于文強調，黃國昌團隊會持續提出具體可行的市政理念，回應市民對「居住正義、交通建設、產業發展與社會福利」等重要議題的期待，爭取市民認同與支持，為新北市打造更進步、更宜居的城市。

戴于文也表示，期待未來無論是任何陣營候選人，都能將心力放在解決市政問題與推動城市進步上，讓新北市在競爭中持續成長，大步向前。

