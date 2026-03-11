為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川：明起逐步發布新北市精進政策 不會切割弟弟

    2026/03/11 16:01 記者施曉光／台北報導
    國民黨11日召開中常會，黨主席鄭麗文宣布提名李四川參選新北市長。（記者張嘉明攝）

    國民黨11日召開中常會，黨主席鄭麗文宣布提名李四川參選新北市長。（記者張嘉明攝）

    前台北市副市長李四川在今日下午獲得國民黨正式徵召參選新北市長後，於國民黨中央黨部召開記者會指出，未來他將走遍新北市29區，聆聽基層對於如何精進新北市施政的聲音，並把如何與台北市合作，做為未來最重要的施政，同時他也會秉持「Hammer Lee」的「鐵鎚精神」以及「理工男的職人精神」，繼續為新北市民努力，而且從明天開始就會逐步向媒體發布他的新北市精進政策。

    針對「鏡週刊」報導李四川的胞弟李賜福、姪子李昀南在地方魚肉鄉民，李四川表示，他已經說過很多次，父母、手足他無法選擇，一個50幾歲的人如果確實有犯錯，台灣是民主法治國家，應該如何接受司法制裁，他都尊重，但有關很多人說他會切割弟弟，他要強調，雖然弟弟犯錯，「永遠是我的弟弟，我不會因為選舉切割弟弟。」

    至於網紅「四叉貓」指稱李四川在新北市與高雄市副市長任內，扣除生活費又沒有販售房地產的情況下，竟然每年淨資產可以分別增加324萬與444萬，諷稱李四川的妻子應該蠻會賺錢，李四川則說，有關財產申報問題，他按照規定申報，若有違法，「四叉貓」可以去檢舉他。

    對於媒體關切未來競選團隊成員，是否會向前國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜團隊借將？李四川說，團隊目前正在組成中，不只是侯、朱團隊，還會有外面理念相同、願意共同打拼的人，他都會納入。

    至於民眾黨主席黃國昌日前宣稱願意加入李四川的團隊，媒體詢問李四川是否會同意？他只說，有關藍白合作，會秉持尊重黨部的協調結果，藍、白如果理念相同，當然一定可以做為團隊的一份子，但要如何合作，還是得由兩黨協調，他尊重黨部的決定。

    李四川表示，感謝國民黨徵召他參選新北市長，這是一個責任，也非只是政治任務，而是一份相當沉重的承擔與責任，新北市約有2050平方公里，405萬個市民，是全國人口最多的城市，他待過台北市、高雄市、新北市，也待過行政院與國民黨中央黨部，對於新北市往後的施政重點，不是幾句話就可以闡述完整，但城市問題大概包括少子化、高齡化、都市老舊、城市更新規劃等，尤其新北市應該如何與台北市合作，才是未來他最重要的施政重點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播