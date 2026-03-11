為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    籲公開李貞秀雙重國籍切結書！吳思瑤：立院不能被裝肖ㄟ

    2026/03/11 16:07 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。民進黨立委吳思瑤直言，立法院要查的是發給113位立委的雙重國籍切結書，李貞秀到底有沒有謊報？這是法治問題而非政治問題。

    吳思瑤質疑，韓國瑜把李貞秀這個燙手山芋，提到朝野協商的檯面上處理。不是不行，只是很怪，這是法治問題，不是政治問題。

    「真相只有一個，不能各說各話！」吳思瑤認為，不該是各黨用「喬」的，而是要回歸國家法律根本的規定。

    吳思瑤強調，立法院要查，很簡單，立法院發給113位立委的雙重國籍切結書，李貞秀到底有沒有謊報？請立法院公諸於世，就能罪證確鑿，讓違法欺瞞者無所遁形！

    她強調，立法院不是違法者的天堂，裝睡的人叫不醒，李貞秀要繼續裝睡是她家的事，但立法院不能跟著裝糊塗，更不能被「裝肖ㄟ」。

    針對民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍引發的身分爭議，民進黨立委吳思瑤今（11日）指出，立法院發給113位立委的雙重國籍切結書，李貞秀到底有沒有謊報？請立法院公諸於世。（取自吳思瑤FB）

