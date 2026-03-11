為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔣萬安育兒政見苦了新北 蘇巧慧：支持政院版財劃法讓新北拿最多

    2026/03/11 14:10 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（11）日接受媒體人黃光芹專訪時表示，任何福利政策涉及人口數，新北就是負擔最大的城市，她支持行政院版的財政收支劃分法修法，讓新北拿最多。（資料照）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（11）日接受媒體人黃光芹專訪時表示，任何福利政策涉及人口數，新北就是負擔最大的城市，她支持行政院版的財政收支劃分法修法，讓新北拿最多。（資料照）

    今年是選舉年，台北市長蔣萬安炸出免費營養午餐、育兒減工時議題主導輿論，苦了隔壁財政資源吃緊的新北市府，市長侯友宜也坦言喊個口號新北市就要幾十億，新北哪有這麼多錢？面對政見大戰，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（11）日接受媒體人黃光芹專訪時表示，任何福利政策涉及人口數，新北就是負擔最大的城市，她支持行政院版的財政收支劃分法修法，讓新北拿最多；孩子無法選擇出生地，不應因此福利有差別，她如當選市長重新調配市政資源，願把免費營養午餐放上去。

    蘇巧慧指出，新北是人口最多的城市，但沒有拿到全國最多的錢，財劃法當然可以修法，「但新北要拿最多」，許多政策誠如侯友宜所言，非喊喊口號就能做，她支持政院版讓新北拿最多；話鋒一轉，她質疑，立法院國民黨團總召傅崐萁主導的修法，究竟是用什麼公式讓台北拿這麼多？比例怎麼計算？沒有看到比例，她要如何認同國民黨版本？

    「很多政策，如育兒津貼等等，我認為應該是中央一起做。」蘇巧慧直言，孩子無法決定出生地，各縣市兒童應得一樣的權益，免費營養午餐是龐大負擔，但新北夾在桃園、台北中間，負擔最重，但能不做嗎？根本性的命題是孩子受到的照顧應該都一樣，少子化年代，幫助育兒就是減輕父母負擔。

    至於民眾黨新北市長參選人黃國昌砲打前行政院長蘇貞昌承諾的國家電影及視聽文化中心二期建設延宕，蘇巧慧強調，中央承諾全額補助，她們會要求「中央不可以跑掉」，目前爭點在於地方需要停車位，與中央片庫需求牴觸，「我兩種都要啦」，因此她想爭取做市長，從行政規則等細節下手處理，而非爭執哪個好。

    此外，蘇巧慧也再度介紹她的老幼六大福利政見，鶯歌車站增設手扶梯、樹林山區自來水接管、大漢溪整治串聯提外便道等政績，她要讓新北不再是台北的衛星，而是藉由區域平衡發展，讓各區講自己的故事，實踐「繁星計劃」。

