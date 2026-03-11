為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳「侯家軍」美女議員戴湘儀不選連任 侯友宜：尊重個人規劃

    2026/03/11 10:21 記者賴筱桐／新北報導
    被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀，傳出放棄競選連任。（取自戴湘儀臉書）

    被視為「侯家軍」的新北市議員戴湘儀，傳出放棄競選連任。（取自戴湘儀臉書）

    國民黨新北市議員選舉昨（10）日起開放參選人領表登記，被視為新北市長侯友宜子弟兵的新莊區現任市議員戴湘儀，傳出不競選連任，引起地方政壇關注。對此，侯友宜今天表示，尊重其個人規劃以及未來的選擇。

    侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，針對新北市副市長劉和然今將陪同「侯家軍」陳柏翰領表登記，並傳出戴湘儀可能放棄競選連任，媒體詢問侯的看法。

    侯友宜說，他鼓勵年輕人積極參與公共事務，陳柏翰曾經在新北市府民政局、新聞局服務，工作表現得到大家認同跟肯定，陳柏翰願意積極從政，希望繼續為人民服務，他會給予加油、打氣和支持。

    至於戴湘儀，侯友宜表示，尊重她個人的規劃，以及她未來面對所有的選擇，大家都要給予祝福跟尊重。

    戴湘儀對外回應，將等領表結束再統一發表聲明。

    戴湘儀為電視台記者出身，曾任職新北市政府副發言人，擁有亮麗外型，2022年首次當選新北市議員，曾和新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋傳出緋聞，遭蔣妻在臉書公開質疑2人關係，掀起不小風波，是否因此影響形象而萌生退意，在地方政壇引起討論。

    若戴湘儀確定退選，將由已登記的新莊區泰豐里長王珮宇及市議員宋明宗新莊服務處主任蕭夙玲投入選戰。

    新北市議員戴湘儀曾任新北市府副發言人，被視為新北市長侯友宜的子弟兵。（取自戴湘儀臉書）

    新北市議員戴湘儀曾任新北市府副發言人，被視為新北市長侯友宜的子弟兵。（取自戴湘儀臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播