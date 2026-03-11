揭台灣真實處境 律師：李登輝、馬英九、連戰都是「私人行程」國庫買單

行政院長卓榮泰（圖左）7日低調「自費」前往日本世界棒球經典賽為台灣隊應援，國民黨立委王鴻薇（圖右）昨在立院質詢時質疑卓榮泰「公器私用」與「貪瀆百萬」。（本報合成，資料照）

行政院長卓榮泰7日低調「自費」前往日本東京世界棒球經典賽為台灣隊應援，國民黨立委王鴻薇昨在立院質詢時質疑卓榮泰「公器私用」與「貪瀆百萬」。律師林智群發文分享，歷年來包含總統、閣揆等重要職位，要前往非邦交國時對外都是說「私人行程」，包含前總統李登輝、馬英九及前副總統連戰都是如此，且經費由國家支付。林智群直言，那些拿著「私人行程」說行政院長不能進出松指部的人，「我都當他是白痴」。

卓榮泰上週六赴日觀看世界棒球經典賽，引發在野黨不滿，王鴻薇質疑私人包機不應使用軍用機場，並要求卓揆公開費用單據。卓揆則批王未經查證便指控其「貪瀆百萬」是血口噴人，更直言他赴日只有「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」

林智群在臉書發文分享「那些年台灣政治人物的私人行程」，他表示前總統李登輝1995年訪美到康乃爾大學演講，也是私人行程，有戰鬥機伴飛，且國庫買單。前總統馬英九2015年前往新加坡，吊唁新加坡前總理李光耀，也是私人行程，同樣是戰鬥機伴飛、國庫買單。

林智群接著說，前副總統連戰於1997年到歐洲完成近8天的私人友好訪問，主要在冰島和奧地利停留，並於荷蘭轉機，同樣也是私人行程，國庫買單。

林智群直言，由於台灣國際處境的關係，總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長，這5個職位要去其他國家都是高度敏感的，所以去非邦交國對外都是說「私人行程」，但全程戰鬥機伴飛，經費由國家支付。

林智群強調，對外講「私人行程」，但本質上它就是公務行程，他也開嗆那些拿著「私人行程」說不能進出松指部的人，並諷刺「無知就是力量」。

