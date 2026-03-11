曹興誠因「中華」辭文總執委 矢板明夫提一關鍵：值得台灣社會思考

聯電創辦人曹興誠昨天辭任中華文化總會執行委員，原因是文總全名包含「中華」2字，會混淆台灣主權定位。（資料照）

聯電創辦人曹興誠昨天（10日）辭任中華文化總會執行委員，主要原因是文總全名包含「中華」2字，會混淆台灣主權定位。日本資深媒體人矢板明夫指出，曹興誠寫下一封語氣堅定、擲地有聲的辭職信，儘管信不長，但提出的問題卻十分尖銳，也值得台灣社會認真思考。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文表示，曹興誠在信中問了一個非常關鍵的問題，「一個宗旨是推廣台灣文化的組織，為什麼名字裡還要掛著『中華』兩個字？」

矢板明夫表示，在今天的國際政治環境下，凡是帶有「中」或「中華」的名稱，就很容易讓外界對台灣的定位產生混淆。這種模糊，不僅不利於台灣的國際形象，也在無形中削弱了台灣的主體性。

矢板明夫直指，中華文化總會本身就帶著深刻的歷史背景。1967年，中國陷入文化大革命的背景下，蔣介石在台灣發起「中華文化復興運動」，成立「中華文化復興運動推行委員會」；1990年，組織更名為「中華文化復興運動總會」。

2006年，陳水扁政府時期一度將名稱改為「國家文化總會」，試圖凸顯台灣文化的主體性；但2010年馬英九政府上台後，名稱又被改回「中華文化總會」，並沿用至今。

矢板明夫分析，幾天前，中國總理李強在今年的政府工作報告中再次提到對台政策，明確表示要「深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化」，並重申堅持「一個中國原則」、反對「台獨」、推動祖國統一。

矢板明夫說，「北京一再強調『中華文化』，其背後的政治意圖十分清楚：透過文化敘事，把台灣納入『同一民族、同一國家』的框架。」

矢板明夫強調，正因如此，台灣更應該清楚思考自己的文化定位。如果一邊在國際社會爭取主體性，一邊在文化機構名稱上仍然沿用「中華」的框架，難免顯得矛盾。「過去十多年來，這個問題一直被擱置。某種程度上，這也是一種不作為。」

矢板明夫稱，曹興誠這次辭職，正好點出了這個長期被忽視的矛盾。「政治上強調台灣主體，文化符號卻仍停留在舊時代的框架之中。」

「台灣真正值得驕傲的，不只是歷史文化的傳承，更是這片土地孕育出的自由、民主、開放與多元。這些價值，正是今天的台灣在國際社會最鮮明的標誌。」

19世紀日本思想家福澤諭吉曾提出「脫亞入歐論」，主張日本必須擺脫舊有框架，走向現代文明。矢板明夫表示，今天的台灣，也正站在類似的歷史轉折點上。「我們需要的，是一種新的文化自覺：不再模糊、不再猶豫，清楚地認識自己是誰，並勇敢地向世界說出來。」

文末矢板明夫總結稱，曹興誠辭職是他個人的選擇，但提出的問題，卻值得整個台灣社會一起思考。「因為文化的名字，看似只是符號，卻往往決定了一個社會如何理解自己，又如何被世界理解。」

