檢討公務員考績法 人事總處：甲等比率不設上限

有公務員在公共政策網路參與平台，建請行政院人事行政總處檢討「公務人員考績法」，由於連署達6283人，已突破回應門檻，行政院人事總處已在日前在該平台上回應並表示，考績甲等比率不設上限，由機關首長覈實考評，並建議機關2026年考績以不低於現行甲等比率（2025年各該主管機關比率）為原則。

提案建議檢討「公務人員考績法」，包括刪除考績等第比例限制、引入多層級優良考績制度、明定無重大違失且能完成職務者原則應列甲等以上、以及對於未列甲等以上者，須提出具體事證與書面說明並載明輔導或改善措施等。

人事總處表示，經蒐整公共政策網路參與平台相關提案意見，於2026年2月10日函請銓敘部提供意見，考績如何核實評量的方式，以及未來考績究竟要扮演哪些人力資源管理角色等，各界一直有多方看法。

人事總處指出，目前已就考績法進行全面性檢視，考績法修正因涉考試院銓敘部權責，該部將朝向考績依受考人實際工作表現評價、肯定承擔責任表現稱職人員，以及正向激勵公務人員追求卓越等目標，務實進行檢討。

人事總處說，考績評核攸關各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，涉及整體制度變革及政府財政負擔，也牽涉跨院、跨機關權責，影響層面廣泛，將配合銓敘部研議討論修法事宜，並適時提供相關意見。如有可行共識後，將循法制作業程序辦理相關修法事宜。

此外，人事總處強調，為肯認公務人員績效與辛勞，考量公務人員除積極推動新興政策，面臨國內外各種挑戰，均能展現施政績效，為激勵公務人員士氣，考績甲等比率不設上限，由機關首長審酌績效表現覈實考評，並建議機關2026年考績甲等比率以不低於現行比率為原則。

