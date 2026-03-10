蛤？柯文哲想赴日參加兒子畢典 民眾黨竟自爆阿北說謊！

柯文哲和陳佩琪。（資料照）

京華城案一審將於26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，在日本東京大學讀博士的兒子24日將畢業，盼解除丈夫境管赴日參加，引發外界砲轟。沒想到民眾黨今（10日）針對此事發文，意外自爆柯文哲夫婦說謊，內文提及畢業日期是4月26日，發現出包後的民眾黨，馬上又被抓包偷偷把日期改回去。

陳佩琪日前在廣播節目透露，柯文哲希望宣判前2天聲請解除出境管制，去東京參加兒子的畢典，消息一出馬上遭大批網友痛罵根本是想逃亡。民眾黨今天特別透過官方臉書發文：「柯文哲的律師日前到台北地方法院申請『解除限制出境』，引發特定人士質疑『是不是準備要逃亡？』對此，柯P無奈說明，其實原因很單純，因為兒子在東京大學攻讀博士，去年完成論文，今年4月26日將舉行畢業典禮。指導教授特地寄出正式邀請函，希望父母能到場，一起見證孩子人生的重要時刻。兒子先邀請陳佩琪醫師出席，佩琪醫師也希望柯文哲能同行，因此才委請律師向法院聲請解除限制出境。柯文哲表示，東京大學的畢業典禮日期不是他訂的。更自嘲說，現在被限制出境、出海，連去騎一日北高，都不敢離海邊太近……」

這文不發還好，一發又使輿論沸騰，因為民眾黨意外自爆柯文哲夫妻倆又說謊！網紅「四叉貓」劉宇忍不住轉發貼文，特地用黃線標示出民眾黨內文中「兒子先邀請陳佩琪醫師出席，佩琪醫師也希望柯文哲能同行」這段陳述，吐槽「一切謎底都解開了，柯傅堯根本沒有邀請柯文哲參加畢業典禮，全部都是陳佩琪在作怪，又是她！每次都是她！」另一個讓網友更坐不住的就是畢典的日期，民眾黨端出竟然不是陳佩琪口中說出的3月24日，而是4月26日，四叉貓疑惑：「所以畢業典禮到底是啥時？3月24日？4月26日？該不會連畢業典禮日期都是騙我們的吧！」

民眾黨這篇貼文發出後，馬上湧入大批鄉民灌爆，「ㄟ先把日期套好先，一下3/24，一下4/26，你們搞得我好亂啊」、「所以畢業典禮到底是幾號」、「說謊劇本也不寫好」、「到底是3／24還是4／26？連日期都不清不楚」、「也難怪你們把帳做得這麼爛了，連日期都可以好幾個版本」、「4/26畢業典禮，為啥要申請3/24出國？」發現出大包後，民眾黨又被抓到偷偷將日期改回3月24日，但嘲諷聲音反而越來越多。

民眾黨疑漏餡，馬上又被抓包偷改日期。（圖翻攝自民眾黨臉書貼文編輯紀錄）

