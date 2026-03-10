為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    牛排宴請花蓮舉重選手 蔡英文期許努力堅持走下去

    2026/03/10 20:48 中央社
    前總統蔡英文。（資料照）

    前總統蔡英文今天接見一群來自花蓮的年輕舉重選手，並請大家一起吃牛排。她說，跟他們分享一件很重要的事「要相信自己，努力堅持走下去」，雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。

    蔡英文晚間透過社群平台臉書發文表示，這陣子，除了棒球、羽球、體操之外，還有很多台灣選手也在不同的運動場上，一次又一次為國家爭取榮耀。

    蔡英文說，今天她接見了來自花蓮崙山國小、三民國中、玉里高中的舉重選手。這群年輕選手，在國際賽上得到一面又一面的獎牌，但他們的故事，卻很少被看見。許多時候，他們為了出國比賽，還需要教練和老師四處募款，才能站上國際舞台。

    蔡英文表示，她常常想，在東部的山海之間，有這麼多健康、堅韌、充滿力量的孩子，他們日復一日地訓練，在舉起槓鈴的那一刻，也扛起了為台灣爭光的夢想。

    蔡英文說，今天中午，她請大家一起吃牛排。她跟他們說，要多吃肉、吃到飽，因為運動員需要足夠的營養，也需要被好好照顧。

    蔡英文提到，她也跟他們分享一件很重要的事「要相信自己，努力堅持走下去」，雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。

    蔡英文表示，她也鼓勵他們，除了在運動場上全力以赴，也要兼顧學業，特別是英文。未來當他們走向世界、代表台灣打國際賽的時候，就能更自信地和世界交流。

    她說，謝謝所有台灣英雄在不同的領域努力拚搏。無論是在球場、在賽場，或是在每一個默默努力的角落，「你們都是台灣的驕傲」。

