為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    胞弟涉環保流氓李四川說詞反覆 張育萌：國民黨先幫他上特訓班

    2026/03/10 21:17 即時新聞／綜合報導
    四叉貓日前PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

    四叉貓日前PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

    台北市副市長李四川今（10日）卸任，國民黨預計明徵召參選新北市長。對於李四川的弟弟李賜福被爆「環保流氓」議題，李四川近來的反應，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒批，「一下裝得跟弟弟不熟，一下又說兄弟被拿來做文章。拜託國民黨先幫李四川上一下特訓班」。

    張育萌在臉書發文表示，小琉球島上沒有焚化爐，所以一直以來，鄉公所都是招標，透過清運業者把垃圾載回屏東鹽埔漁港。週刊調查發現，2020年得標的「泰清台南公司」照著鄉公所要求，把小琉球的垃圾載到鹽埔村。沒想到，竟然遇到李賜福的「兆福環保公司」，說垃圾會污染鹽埔村，所以對清運公司的魏姓負責人，要求「每一公噸廢棄物」就要付600元。如果魏姓負責人不付錢，李賜福這群人就會號召鄉民圍船，讓垃圾上不了岸。

    張育萌指出，泰清台南公司怕耽誤清運時間會被鄉公所罰款，所以分四次付錢給李賜福，總共給了240萬。2022年底，泰清台南公司不想再投標，但他們原本的垃圾清運機具，還放在小琉球。所以泰清台南公司就請另一家「恭成公司」，幫忙用船把機具載到鹽埔漁港。結果，李賜福不爽泰清台南公司還沒付完這些「回饋金」，就叫小弟去對他們的垃圾車潑漆。

    更扯的是恭成公司根本沒運垃圾，只是幫忙用船運垃圾車。但是，2023年恭成公司的黃姓老闆也莫名被李賜福盯上。李賜福和小弟包圍他，威脅黃老闆說要給他150萬元，原因是泰清台南公司還沒付完回饋金，恭成公司就幫他把機具載回來。

    張育萌續指，「泰清台南公司」好不容易解脫後，苦主變成下一個得標的「金山公司」。2023年底，金山公司從小琉球載垃圾，又在鹽埔漁港遇到抗議，群眾不讓垃圾下船。

    金山公司只好停運垃圾，向琉球鄉公所告狀。歷史再次重演。李賜福又找上「金山公司」的謝姓業者，跟他說「那邊的兄弟要求你處理」，然後又有小弟圍上來。謝姓業者很怕如果要解約，又要付違約金給鄉公所，最後謝姓業者又交了186萬給李賜福。

    張育萌說，李四川今天正式離職，明天就要被提名了。結果遇到爭議，他就跳針說「決定參選後，有人一再拿他的兄弟做文章」，怒批，「一下裝得跟弟弟不熟，一下又說兄弟被拿來做文章。拜託國民黨，先幫李四川上一下特訓班，請他要回應媒體前先想好再講」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播