胞弟涉環保流氓李四川說詞反覆 張育萌：國民黨先幫他上特訓班

四叉貓日前PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

台北市副市長李四川今（10日）卸任，國民黨預計明徵召參選新北市長。對於李四川的弟弟李賜福被爆「環保流氓」議題，李四川近來的反應，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒批，「一下裝得跟弟弟不熟，一下又說兄弟被拿來做文章。拜託國民黨先幫李四川上一下特訓班」。

張育萌在臉書發文表示，小琉球島上沒有焚化爐，所以一直以來，鄉公所都是招標，透過清運業者把垃圾載回屏東鹽埔漁港。週刊調查發現，2020年得標的「泰清台南公司」照著鄉公所要求，把小琉球的垃圾載到鹽埔村。沒想到，竟然遇到李賜福的「兆福環保公司」，說垃圾會污染鹽埔村，所以對清運公司的魏姓負責人，要求「每一公噸廢棄物」就要付600元。如果魏姓負責人不付錢，李賜福這群人就會號召鄉民圍船，讓垃圾上不了岸。

張育萌指出，泰清台南公司怕耽誤清運時間會被鄉公所罰款，所以分四次付錢給李賜福，總共給了240萬。2022年底，泰清台南公司不想再投標，但他們原本的垃圾清運機具，還放在小琉球。所以泰清台南公司就請另一家「恭成公司」，幫忙用船把機具載到鹽埔漁港。結果，李賜福不爽泰清台南公司還沒付完這些「回饋金」，就叫小弟去對他們的垃圾車潑漆。

更扯的是恭成公司根本沒運垃圾，只是幫忙用船運垃圾車。但是，2023年恭成公司的黃姓老闆也莫名被李賜福盯上。李賜福和小弟包圍他，威脅黃老闆說要給他150萬元，原因是泰清台南公司還沒付完回饋金，恭成公司就幫他把機具載回來。

張育萌續指，「泰清台南公司」好不容易解脫後，苦主變成下一個得標的「金山公司」。2023年底，金山公司從小琉球載垃圾，又在鹽埔漁港遇到抗議，群眾不讓垃圾下船。

金山公司只好停運垃圾，向琉球鄉公所告狀。歷史再次重演。李賜福又找上「金山公司」的謝姓業者，跟他說「那邊的兄弟要求你處理」，然後又有小弟圍上來。謝姓業者很怕如果要解約，又要付違約金給鄉公所，最後謝姓業者又交了186萬給李賜福。

張育萌說，李四川今天正式離職，明天就要被提名了。結果遇到爭議，他就跳針說「決定參選後，有人一再拿他的兄弟做文章」，怒批，「一下裝得跟弟弟不熟，一下又說兄弟被拿來做文章。拜託國民黨，先幫李四川上一下特訓班，請他要回應媒體前先想好再講」。

