    首頁 > 政治

    台美投資MOU藏黑箱？政院人士：待確認後併同ART送交國會

    2026/03/10 21:35 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院。（資料照）

    有媒體聲稱「台美投資MOU藏黑箱」，指台美一月即簽定ＭＯＵ，但行政院拒絕公布，質疑投資ＭＯＵ文本，為何不能比照台美對等貿易協定（ＡＲＴ）逐條公布？對此，政院人士今日表示，美方承諾在完成內部行政作為和法律程序途徑後，會依序通知所有已經簽約的國家，待確認後，屆時即會將ART併同MOU及影響評估送交國會。

    政院人士指出，台美雙方於2026年1月15日完成簽署「台美投資備忘錄」（MOU）後，當天團隊就召開記者會說明MOU內容並發布新聞稿，並表示MOU將和ART併送立法院。

    政院人士提及，當時新聞稿清楚說明細節，與美方發布的事實文件一致，而行政院2026年2月15日新聞稿，也說明美方對於投資MOU正在進行內部行政程序，並再次強調MOU將和ART併送立法院。

    他強調，在美國聯邦最高法院判決，美國總統川普課徵的對等關稅逾越法律授權後，我方已積極與美方聯繫溝通，確保我方取得相對優勢及最佳待遇不變，美方也承諾，在完成內部行政上的作為跟法律程序途徑之後，會依序通知所有已經簽約的國家，待確認後，屆時即會將ART併同MOU及影響評估送交國會。

