習近平整肅解放軍上將 專家：不會僅止於張又俠

中國國家主席、中央軍委主席習近平出席「兩會」開幕式。（翻攝直播，資料照）

中共中央軍委副主席張又俠落馬，日前遭中國國防部宣布「立案調查」，但目前仍有中國人大代表資格。專家學者指出，習近平整肅軍隊不會僅止於張又俠、劉振立而已，現在沒有官宣貪腐或沒有出席重要會議的上將，可能就是下一波官宣的對象。

國防院國家安全研究所研究員沈明室今日在「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，分析中共總書記、軍委主委習近平整肅軍隊情形。

請繼續往下閱讀...

沈明室表示，在軍隊將領缺席或官宣罷免的狀況方面，第14屆全國人大代表大會被公開罷免職務的中共高級將領已有36人，其中包括16上將、14名中將、6名少將。且僅有5位上將出席解放軍及武警的成立大會，分別是軍委副主席兼任代表團團長的張升民、國防部長董軍、東部戰區司令楊志斌、中部戰區司令韓勝延、原北部戰區政委范驍駿。

沈明室指出，其中，范驍駿是退役上將，楊志斌、韓勝延是2025年12月才晉升的上將。這也意味著參加兩會上將，就是這5人。有趣的是，據中共全國人大官網「代表名單」最新更新顯示，軍方全國人大代表目前有243人；其中仍包括已官宣落馬的張又俠、軍委委員劉振立。

據分析，另外包括張升民、董軍、韓勝延、楊志斌、范驍駿、王建武、巨乾生、安兆慶、許學強、李鳳彪、肖天亮、何平、鄭衛平、袁譽柏、徐忠波、凌煥新、郭普校、常丁求18名上將。扣除掉現任上將，范驍駿出席會議很奇怪，因為空軍司令員常丁求傳言被整肅，郭普校沒有整肅傳言，怎會由70歲的范驍駿出席，有點奇怪，超過70歲重新進入軍委的機率不高。

沈進一步說，在張又俠、劉振立處理狀況而言，傳聞被抓捕後，中共國防部立即官宣，且公布五大嚴重違反的罪狀，甚至傳出洩漏核武機密給美國的說法，且在2月4日緊急召開臨時全國人大常委會，卻未處理張又俠、劉振立資格問題。

沈明室認為，人大常委會會議結果僅終止周新民、羅琦、劉倉理3名軍工系統代表的資格，這顯示中共政局的深層異常，遠超表面程序問題，折射出權力博弈的激烈與習近平權威的潛在動搖。

沈明室提及，中國全國人大常委會第21次會議2月26日在北京閉幕，這是例行每月一次的人大常委會，共有19名全國人大代表資格被罷免。包括9名共軍將領，其中5人為上將、1人為中將、3人為少將，一樣沒有張又俠、劉振立的名單。

另外，有前內蒙古書記孫紹騁、前江蘇台辦主任練月琴、前江西南昌市政協主席肖玉文、前重慶市委宣傳部常務副部長曹清堯、前重慶市政協秘書長藍慶華、前四川成都市長王鳳朝、前成都市人大常委會主任包惠、綿陽市長李雲、前雲南省麗江市長李剛，以及新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊。這些人肯定不會參加3月的全國人大會議。

沈明室研判，在三次人大相關會議中，並沒有剪除張又俠、劉振立的人大代表資格，卻沒有發現他們參加會議，這也導致大量軍隊將領沒有參加會議。足見習近平整肅軍隊不會僅止於張又俠、劉振立而已，現在沒有官宣貪腐或沒有出席重要會議的上將，可能就是下一波官宣的對象。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳補充說，解放軍將近40個左右的上將缺額，顯示不可能一直長期維持下去，但中共中央軍委會委員還有一個副主席的缺，軍委會委員如果要補，一定要到五中全會才能夠決定，因為其他是沒有辦法可以升上將，要當選中央軍委會的委員，一定要經五中全會才能確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法