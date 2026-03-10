為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    第7屆監委提名審薦啟動 即起至3/31公開徵才

    2026/03/10 19:24 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今頒發聘書，給擔任「第7屆監察委員提名審薦小組」召集人的副總統蕭美琴。（總統府提供）

    總統賴清德今頒發聘書，給擔任「第7屆監察委員提名審薦小組」召集人的副總統蕭美琴。（總統府提供）

    現任監察委員任期將於7月31日屆滿，副總統蕭美琴今召集「第7屆監察委員提名審薦小組」召開第1次會議，會中決議即日起至31日公開徵才，籲請社會各界推薦及自薦，並函請主要政黨、大專院校、相關機關及公民團體等舉薦優秀人才。

    蕭美琴表示，為審慎進行監察委員提名工作，總統核定第7屆監察委員提名審薦小組設置要點，敦請社會上不同專業領域、具代表性且有相當資望人士擔任小組委員，借重其專業學養，以公開、公平、公正方式，襄助總統進行此一重要憲法任務。

    總統府指出，審薦小組會中就審薦作業重要事項進行完整討論，並決議公開徵才。徵才期間自即日起至3月31日止，為期22天，並於受理期間截止後，隨即進行監察委員人選審薦工作，其中正、副院長依例不在審薦範圍。

    總統府晚間也在官網發布徵才公告，並透過電視、廣播、社群媒體等多元管道廣為推播，籲請社會各界推薦及自薦；同時函請相關機關、大專校院、主要政黨及公民團體等舉薦優秀人才。

    徵才訊息及推（自）薦書電子檔等相關資料已刊登於總統府全球資訊網首頁「公告」專區（hhttps://www.president.gov.tw/Page/764）；推（自）薦書及相關文件請於115年3月31日（含）前，以掛號郵寄100006臺北市中正區重慶南路1段122號總統府「第7屆監察委員提名審薦小組」，洽詢電話為：（02）2320-6131~4。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播