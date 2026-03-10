第7屆監委提名審薦啟動 即起至3/31公開徵才

總統賴清德今頒發聘書，給擔任「第7屆監察委員提名審薦小組」召集人的副總統蕭美琴。（總統府提供）

現任監察委員任期將於7月31日屆滿，副總統蕭美琴今召集「第7屆監察委員提名審薦小組」召開第1次會議，會中決議即日起至31日公開徵才，籲請社會各界推薦及自薦，並函請主要政黨、大專院校、相關機關及公民團體等舉薦優秀人才。

蕭美琴表示，為審慎進行監察委員提名工作，總統核定第7屆監察委員提名審薦小組設置要點，敦請社會上不同專業領域、具代表性且有相當資望人士擔任小組委員，借重其專業學養，以公開、公平、公正方式，襄助總統進行此一重要憲法任務。

總統府指出，審薦小組會中就審薦作業重要事項進行完整討論，並決議公開徵才。徵才期間自即日起至3月31日止，為期22天，並於受理期間截止後，隨即進行監察委員人選審薦工作，其中正、副院長依例不在審薦範圍。

總統府晚間也在官網發布徵才公告，並透過電視、廣播、社群媒體等多元管道廣為推播，籲請社會各界推薦及自薦；同時函請相關機關、大專校院、主要政黨及公民團體等舉薦優秀人才。

徵才訊息及推（自）薦書電子檔等相關資料已刊登於總統府全球資訊網首頁「公告」專區（hhttps://www.president.gov.tw/Page/764）；推（自）薦書及相關文件請於115年3月31日（含）前，以掛號郵寄100006臺北市中正區重慶南路1段122號總統府「第7屆監察委員提名審薦小組」，洽詢電話為：（02）2320-6131~4。

