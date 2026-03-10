防「拖吊流氓」北市府公布指引 林杏兒憂無強制力、籲公布白名單

交通局訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，即日起實施。（台北市交通局提供）

針對「拖吊流氓」漫天喊價惡行，台北市交通局今（10日）訂定「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序，即日起實施，不過議員林杏兒指出，此指引立意良善，卻沒有強制力「只防君子不防小人」結果有待觀察，建議交通局可考慮公布優良業者白名單。

市交通局今訂定「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，三大核心為消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序（SOP）及明定違法可能涉及的刑法法律責任。

但林杏兒表示，交通局指引中要求拖吊業者務必在進行拖吊作業前，事先明確告知收費標準與金額，不得事後漫天喊價，這是正確方向，交通局也應透過各種管道加強宣導，民眾面對拖吊業者應該事前問明拖吊價格，善用保險及信用卡附加的免費拖吊服務，並養成當場錄影錄音的習慣，以利應對消費爭議。

她說，大部分民眾碰上突發事故，往往透過手機來搜尋拖吊業者，但不良業者如果有下成本，搜尋關鍵字時，就會出現在較前面序位，讓民眾誤中陷阱，建議市府可公布優良拖吊業者的「白名單」提供民眾查詢，杜絕民眾接觸不良業者的管道，才能避免拖吊消費糾紛一再產生。

此外，根據相關訊息指出，大部分不肖拖吊業者間有相關的關連性存在，警察局應配合檢察官調查，加強蒐證及查緝不肖業者，追究其法律責任，並適度對外公布查緝結果，遏阻業者趁火打劫行為；交通局與消保官應該要向中央建議，加速訂定加重對不良業者罰責的相關法令規定，讓不良業者不敢再漫天喊價。

