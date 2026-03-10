沒促統也不行！ 中國將制定「民族團結促進法」 陸委會示警：典型跨國鎮壓

「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會10日在台北舉行，邀請陸委會副主委沈有忠及專家學者與談。（記者張嘉明攝）

中國全國人大將通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委沈有忠今日強調，對中共而言，台灣是中國法律管轄的範圍，台灣人沒有促進民族團結或統一的話，中共便可宣稱要合法打擊或懲治，這部法律有懲獨意味，將反獨促統視為同一件事，賦予用法律來懲戒的可能性，這是典型的跨國鎮壓。

沈有忠指出，今年中共對台工作「兩促、兩反」並進，促統、促融合、反獨、反介入，這4個過去都是政策性宣示，但今年開始不再是口號，已經轉化成具體政策或作為。這次中國「兩會」通過三部法律，其中「民族團結進步促進法」同時要促進團結和統一，也對於沒有要促進統一的中國公民進行懲罰。

沈有忠批評，對於中共而言，台灣也是中國法律管轄的範圍，台灣人沒有促進民族團結或統一的話，中共便可宣稱要合法打擊或懲治，所以這部法律有懲獨意味，已將促統、反獨視為同一件事，賦予用法律來懲戒的可能性，無疑是典型跨國鎮壓和長臂管轄。

沈有忠研判，跨國鎮壓去年開始就有多起案例，光是2025年有超過100例是集中在企業、政府官員、國軍弟兄、民意代表及個人，都是中共打擊的對象。由此來看，不管是跨境鎮壓或配合這部法律，2026年在反獨促統上，運用跨境鎮壓的手段都會持續擴大，政府會審慎應對。

沈有忠分析，中國人大委員長趙樂際昨天講話有兩個重點，有提到未來將用法律層面來打擊台獨。過去是反對台獨，現在開始是要打擊台獨，變得更加嚴厲。所以未來中共會以法律當作工具，針對「頑固台獨分子」或幫助台獨力量加以打擊。趙樂際也說，要加強兩岸的歷史記憶，研判中共今年將繼續擴大操作台灣光復，以及紀念孫中山先生誕辰160週年，將會邀請中國國民黨及島內對統一有志之士，赴中擴大紀念孫中山。

沈有忠質疑，中國「兩高」報告重新提到富察案，把富察重新拿出來炒作是非常不道德的，再度證明中共將繼續擴大打擊台獨分子，並以法律作為工具。軍事方面，習近平下軍警團組談話稱「不容二心」，張升民和解放軍報都說要鞏固習近平唯一領導，落實軍委主席負責制。我方評估，高階將官的整肅告一段落，但中共對解放軍的清洗和整肅還不會結束，之後還會往下繼續延燒。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，中共「十五五」規劃台灣專章部分，基本上中國將2035年當作實現「中國式現代化」的元年，更是實現的關鍵重要節點，因此2026到2035年的「十五五」規劃是實現「中國式現代化」關鍵前五年，北京不管在反獨促統、促融問題上，一定會了解哪些是操之在己，譬如外交、國際空間、在福建先行先試，另一些是要透過兩岸雙邊互動的，還有一些要落實到台灣內部，中國會做深入評估。

張五岳強調，台灣各界不要太輕忽這次「十五五」規劃當中，對於促進融合發展、推進統一的部分。北京會善用主場優勢、國際空間、福建先行先試，雖然這5年不一定能達到武力統一或和平統一，但一定不會只停留在口頭宣示。

