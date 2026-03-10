台灣2月新生兒6523人寫新低 立委促勞動部研擬育兒彈性工時

行政院長卓榮泰今赴立院接受施政報告總質詢，並於下午接受藍委陳菁徽質詢。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

內政部今公布最新人口統計數據，上（2）月新生兒總數僅6523人、創歷史新低，凸顯我國少子化現象未解。對此，國民黨立委陳菁徽今於立法院質詢時，向行政院長卓榮泰提出此現象，批評政府過往所提「13萬保衛戰」目標失敗，並要求勞動部長洪申翰參酌英國、歐盟等外國經驗，研擬育兒彈性工時，以更具體政策積極因應。

陳菁徽首先指出，勞動部推動以「日」為單位申請的彈性育嬰留職停薪制度，過去試辦兩年期間共有89家企業參與，但實際有員工申請企業僅約24%、也就是76%公司無人申請，實際受益僅166人，質疑試辦成效不彰；同時，她提及北市府近期拋出「育兒減少工時」構想，要求勞動部參考英國、歐盟及日本等國經驗法制化彈性工時，並在3個月內提出研議報告。

請繼續往下閱讀...

陳菁徽另提及，我國社會近年出現「厭童文化」，根據兒童福利聯盟調查指出，約有6成民眾對孩童噪音反感，導致部分店家明文不接待兒童，更有家長外出遭白眼、偷拍或被要求離開公共空間。她直言，政府應積極營造友善育兒環境，呼籲盤點車站、醫院、圖書館等場域，建立親子安撫空間及查詢機制，並借鏡日、韓經驗推動「親子友善店家」認證和地圖服務，此建議獲卓榮泰認可。

此外，陳菁徽批評衛福部先前花費900萬台幣開發健康App，但下載量僅不到千次，且功能陽春欠缺實用性；同時質疑政府推動「健康幣」政策時未提明確指標、數據基礎；衛福部長石崇良說，該App目前已下架，並將改版整合健康存摺系統。她還補充，政府現行文化幣、健康幣與運動相關補助等數位點數各自為政，平台、系統都不盡相同，不只開發重工與更影響使用者體驗，呼籲數發部籌建「國家生活錢包」平台，降低數位落差並提升政策效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法