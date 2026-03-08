卓榮泰自費東京觀賽挨轟 王義川反嗆國民黨：「媽寶」不是也有去？

民進黨立委王義川。（資料照）

WBC世界棒球經典賽「台韓大戰」台灣隊熱血奪勝，全台沸騰之際，政壇也因行政院長卓榮泰親赴東京巨蛋觀賽引發口水戰。卓榮泰此行被視為台日斷交54年來，首位踏上日本土地的台灣閣揆，象徵外交重大突破，但國民黨卻質疑此舉涉及公器私用、浪費公帑。對此，民進黨立委王義川今（8）日發文強力回擊、砲轟國民黨。

面對現身東京巨蛋觀看台捷大戰，遭國民黨質疑公器私用一事，卓榮泰今天回應，赴日為台灣隊加油是自費且私人行程，沒有其他任何目的。王義川稍早則在Threads發文，痛批國民黨是一個很可悲的政黨。他指出，因為「頭家嬤」要求「中國立委」不能去日本看球，一堆號稱棒球迷的「中國立委」不敢去，只有「媽寶」偷偷跑去，其他人都不敢去。現在台灣贏韓國了，「中國人」還在崩潰，開始在問為什麼台灣立委可以去，他們不能去？「你們媽寶有去啊！」

針對卓榮泰院長的外交突破，王義川強調，台灣外交在國際現實下本就舉步維艱，處處受到中國（稱之為藍營立委的「母國」）阻撓。他力挺卓揆透過多元管道達成54年來的首度突破，並反嗆質疑管道的藍委：「台灣閣揆不會跟你們說管道是什麼啦！又不是傻了，還要跟你們這群人說，讓你們回去報告嗎？」

王義川最後呼籲，身為台灣立委就不要一直唱衰台灣，應與全民一起為台灣外交大突破、台灣隊贏球感到開心。此番言論一出立刻引發討論，網友紛紛留言表示，「今天誰都可以蹭棒球，只有中共跟聯手刪預算的藍白立委沒資格蹭」、「不就翁曉玲，她自己去中國就說自費，卓院長去日本她就在那說包機怎樣的，還嘲諷綠委也去日本不開議」、「媽寶楷跑去怎麼不嘴他，國民黨真的是廢到笑」。

國民黨立委洪孟楷分享到東京巨蛋觀看經典賽的照片。（圖擷取自洪孟楷臉書）

