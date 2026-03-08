白委嗆油價調整是「心理戰」 陳培瑜：在野懂不懂經濟？

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

中東戰火升溫，國際油價狂飆，9日起無鉛汽油每公升將漲逾5元，經濟部昨緊急開會，中油晚間宣布啟動緊急吸收措施提早公布週一油價，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元；民眾黨團幹事長邱慧洳批評，政府此舉是心理戰術，讓民眾產生「政府有在把關」的錯覺。對此，民進黨立委陳培瑜反批，民眾黨只會用政治口水，謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟。

陳培瑜指出，對於民眾黨的委員來說，可能不了解油價浮動機制本就一直都是這樣，政府不管國民黨、民進黨本來就有相關機制必須做出調整，來因應國際局勢、油價供應的提出政策。面對國際油價上漲政府本就有責任調整油價協助民生、產業、人民度過這一波又一波的衝擊。

陳培瑜批評，在野黨先請政府要平穩物價，當政府出手願意透過油價補貼，來平穩物價時，在野卻說這是認知作戰， 真的是要馬兒好又要馬兒不吃草。當行政院執政團隊急著在為人民謀取相關福利的時候，民眾黨卻只會用政治口水，謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟，真的是可以信任的在野黨嗎。

