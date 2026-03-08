為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    白委嗆油價調整是「心理戰」 陳培瑜：在野懂不懂經濟？

    2026/03/08 16:41 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    中東戰火升溫，國際油價狂飆，9日起無鉛汽油每公升將漲逾5元，經濟部昨緊急開會，中油晚間宣布啟動緊急吸收措施提早公布週一油價，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元；民眾黨團幹事長邱慧洳批評，政府此舉是心理戰術，讓民眾產生「政府有在把關」的錯覺。對此，民進黨立委陳培瑜反批，民眾黨只會用政治口水，謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟。

    陳培瑜指出，對於民眾黨的委員來說，可能不了解油價浮動機制本就一直都是這樣，政府不管國民黨、民進黨本來就有相關機制必須做出調整，來因應國際局勢、油價供應的提出政策。面對國際油價上漲政府本就有責任調整油價協助民生、產業、人民度過這一波又一波的衝擊。

    陳培瑜批評，在野黨先請政府要平穩物價，當政府出手願意透過油價補貼，來平穩物價時，在野卻說這是認知作戰， 真的是要馬兒好又要馬兒不吃草。當行政院執政團隊急著在為人民謀取相關福利的時候，民眾黨卻只會用政治口水，謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟，真的是可以信任的在野黨嗎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播