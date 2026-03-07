為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    松信市議員選區「韓家軍」網內互打？李明璇：靠自己的力量拚初選

    2026/03/07 19:48 記者孫唯容／台北報導
    台北市議員選舉松信區擬參選人李明璇說，她不會攻擊任何人，一直以來都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。（李明璇提供）

    九合一北市松信區市議員選舉戰況激烈！立法院長韓國瑜辦公室、前立委費鴻泰辦公室主任、國民黨該區議員擬參選人許原榮主打「韓國瑜唯一支持」，今（7日）找來立委王鴻薇、費鴻泰陪同掃街，與同為韓家軍的擬參選人李明璇「網內互打」恐搶同一票源。許原榮表示，他不同於其他人空降，長期在地經營，會積極爭取選民支持。李明璇則說，她不會攻擊任何人，一直以來都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。

    台北市議員松山信義選區，國民黨新人參選大爆炸，在王鴻薇、徐巧芯轉戰並選上立委後，空出兩席市議員空間，黨內藍營新人紛紛表態參選，包含國民黨前任發言人李明璇、楊智伃，前北市青工會總會長滿志剛，松信區富錦里長李煥中以及許原榮，力拚初選過關。

    許原榮今天上午合體前老闆費鴻泰、王鴻薇陪同掃市場拜票，對於同為「韓家軍」的對手李明璇，是否擔憂搶到同一票源？許原榮表示，每位候選人有自己不同的特質，他不同於其他人空降，長期在地經營，他對選區的熟悉度獲得韓國瑜唯一支持，王鴻薇委員、費鴻泰委員也都鼓勵他投入地方服務，會積極爭取選民支持。

    李明璇則表示，一起競爭的同志找了很多大咖站台，她很感謝上週立委羅智強主動陪同拜票，下週立委王鴻薇也將陪同掃街，很開心他們幫忙其他人後，都主動說要過來幫忙她。李明璇也說，黨內的同志手心手背都是肉，她不想給任何人為難，也不會攻擊任何人，大家都是同黨的，為同個目標一起努力，她到目前為止都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。

