    江啟臣見面會突喊「台中好像可以獨立了」 逗樂全場

    2026/03/07 19:39 記者廖耀東／台中報導
    江啟臣在北屯松竹寺舉辦「臺中啟程 打造臺中旗艦城」鄉親見面會。（記者廖耀東攝）

    立法院副院長、國民黨立委江啟臣國民黨台中市長初選電話民調衝刺，今天（7日）下午北屯松竹寺舉辦「臺中啟程 打造臺中旗艦城」鄉親見面會，上支持者到場高喊「團結挺啟臣」。立委黃健豪、陳菁徽與台北市議員李明賢也到場助講，呼籲「唯一支持江啟臣」。

    江啟臣致詞時提出台中發展願景，以「國際化、產業升級、在地均衡、智慧治理」為四大途徑推動市政。他指出，大肚山沿線形成長達60公里的產業廊帶，從精密機械、手工具到智慧機器人產業聚集，加上台中國際會展中心、清泉崗國際空港與台中港，台中在產業與物流條件上已具備國際競爭力。

    談到台中產業優勢時，江啟臣突然說，「我們有工廠、有港口、有機場，這樣看起來台中好像可以獨立了喔！」一句玩笑話逗樂全場，也讓嚴肅的產業議題多了幾分輕鬆氣氛。

    不少支持者笑著回應，顯示這句「台中可以獨立」的玩笑話，正好說出大家對台中產業實力的自信，也成為整場活動最令人印象深刻的橋段。

    立委黃健豪、陳菁徽等人也到場助講，力江啟臣。（記者廖耀東攝）

    江啟臣在北屯松竹寺舉辦「臺中啟程 打造臺中旗艦城」鄉親見面會。（記者廖耀東攝）

