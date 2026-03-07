為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    Free Tibet！西藏抗暴67週年大遊行 籲台灣人一起反對中共跨國鎮壓

    2026/03/07 20:17 記者廖振輝／台北報導
    圖伯特（西藏）抗暴日3月10日滿67週年，人權團體今天在台北舉辦抗暴大遊行，訴求「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣共同站出來，守護民主防線，對抗中國威脅。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴日3月10日滿67週年，人權團體今天在台北舉辦抗暴大遊行，訴求「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣共同站出來，守護民主防線，對抗中國威脅。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行今天（7日）在台北市登場，主題為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。途中也為犧牲藏人默哀及「磕長頭」，更提醒，中共跨國鎮壓不只西藏、香港，已擴及台灣。

    1959年3月10日是西藏抗暴日，今年67週年，在台藏人福利協會、西藏青年台灣分會等團體今天下午在台北舉辦「圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行」，從捷運忠孝復興站出發，行經國父紀念館、中國銀行等地點，終點則是台北101廣場。

    西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁等人在中國銀行台北分行前，將貼在嘴上的5星旗圖樣的紅色叉叉撕掉，代表持續對抗中國的威脅行為，絕不會退縮。遊行隊伍高舉雪山獅子旗，高喊「Free Tibet」。10日晚上在自由廣場舉行西藏抗暴67週年燭光晚會。

    遊行途中，西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（中）等人以藏傳佛教中最殊勝的禮佛方式「磕長頭」，表現勇氣與信心。（記者廖振輝攝）

    遊行途中，西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（中）等人以藏傳佛教中最殊勝的禮佛方式「磕長頭」，表現勇氣與信心。（記者廖振輝攝）

    遊行群眾在途中為犧牲藏人默哀默哀。（記者廖振輝攝）

    遊行群眾在途中為犧牲藏人默哀默哀。（記者廖振輝攝）

    西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（中）等人在中國銀行台北分行前，將貼在嘴上的5星旗圖樣的紅色叉叉撕掉，代表持續對抗中國的威脅行為，不會退縮。（記者廖振輝攝）

    西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（中）等人在中國銀行台北分行前，將貼在嘴上的5星旗圖樣的紅色叉叉撕掉，代表持續對抗中國的威脅行為，不會退縮。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」。（記者廖振輝攝）

    遊行隊伍與路旁安靜練功的法輪功成員交錯而過，相互呼應對抗中國的威脅與惡霸行為。（記者廖振輝攝）

    遊行隊伍與路旁安靜練功的法輪功成員交錯而過，相互呼應對抗中國的威脅與惡霸行為。（記者廖振輝攝）

    遊行隊伍高舉雪山獅子旗，高喊「Free Tibet」。。（記者廖振輝攝）

    遊行隊伍高舉雪山獅子旗，高喊「Free Tibet」。。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（中）等人在中國銀行台北分行前，將貼在嘴上的5星旗圖樣的紅色叉叉撕掉，代表持續對抗中國的威脅行為，不會退縮。（記者廖振輝攝）

    西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（中）等人在中國銀行台北分行前，將貼在嘴上的5星旗圖樣的紅色叉叉撕掉，代表持續對抗中國的威脅行為，不會退縮。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

    圖伯特（西藏）抗暴67週年台灣大遊行在台北登場，主是為「守護轉世自主，反對跨國鎮壓」，呼籲台灣社會共同站出來，守護民主防線。（記者廖振輝攝）

