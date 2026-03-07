傅崐萁批1.25兆預算騙錢 稱「中南部田裡蓋鐵皮屋 土法煉鋼做無人機」

傅崐萁今天出席國民黨黨主席鄭麗文花蓮新春團拜，抨擊民進黨軍購案掏空台灣，還攻擊無人機是鐵皮屋內土法煉鋼。（記者花孟璟攝）

政院版1.25兆國防特別預算昨在立院與國民黨版3500億+N、民眾黨版均付委，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天上午出席國民黨主席鄭麗文到花蓮新春團拜，批1.25兆預算是詐騙國人的錢，還稱「中南部田裡面蓋鐵皮屋做什麼？是土法煉鋼做無人機」。他強調，台灣確實要防衛，但不能讓賴清德開空白授權，台灣不只要安定繁榮，更要兩岸和平。

鄭麗文巡迴全台各縣市黨部新春團拜，上午到花蓮縣黨部，但不僅黨徵召的候選人游淑貞遲到15分鐘，立院黨團總召傅崐萁與縣長徐榛蔚夫婦更是大遲到40分鐘，鄭麗文都致詞完畢才出現。

傅崐萁先是恭維鄭麗文「上任短短3個月，讓國民黨煥然一新」，傅崐萁強調，兩岸和平的方式有很多種，武裝台灣是一種，但是和平的台灣須和對岸有更多溝通協調以免於誤判，應該開大門走大路才對，不能像賴清德敗國、敗台灣人子孫的錢，「進行所謂的武裝台灣」。

立院昨天將行政院及國民黨、民眾黨3版本軍購案全數付委，本月中到期的3項軍購也獲朝野共識逕付二讀交付協商。對此傅崐萁說，美方只有公布111億美金的對台軍售方案，換算後就是3500億台幣，賴清德開出來的菜單竟有1.25兆，洋洋灑灑一堆要國會空白授權，但是真正的軍售是要跟美國對口，美方開給台灣的發價書就是111億美元（3500億台幣），不是1.25兆。

傅崐萁批，民進黨派系把持軍購案，裡面到底暗藏多少貪污？軍事採購何其嚴謹重要，需要有多少資本額、進出口實績，才能成為行政院夥伴廠商，但是民進黨現在「賣馬桶的也可以進口軍火、做裝潢的賣茶葉的突然開始賣炸藥」，傅崐萁更攻擊無人機是「哇，不得了了，現在中南部田裡面蓋鐵皮屋了，是在做什麼？是土法煉鋼要做無人機」，批這是在詐騙全國人口袋的錢，好可怕的政府。

傅崐萁認為，強大的民進黨窮的只剩下錢，是全國最大的政治財團啊，國民黨要讓全國國人不止要安定繁榮，更要兩岸和平。

國民黨主席鄭麗文今天到花蓮，包括立委傅崐萁、縣長徐榛蔚及國民黨徵召花蓮縣長參選人游淑貞全到齊，展現團結。（記者花孟璟攝）

