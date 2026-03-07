嗆「編多少預算能贏大谷」引炎上！藍委急滅火：盼台灣體育進步

廖偉翔嗆網友「編多少能贏大谷翔平？」引炎上。圖為大谷翔平。（資料照）

經典賽台灣隊連續對澳洲、日本隊吞敗，網友在threads提出去年藍白聯手刪除體育署預算1.62億，掀起熱議，結果釣出國民黨立委廖偉翔回文嗆：「編多少能贏大谷翔平？」一句話引發炎上。廖偉翔稍早又回文澄清，他留言的意思是想指出預算與比賽勝負不應被簡單畫上等號，「我們都希望台灣體育更進步」。他表示，只要對台灣體育發展有幫助的政策，他都會全力支持。

廖偉翔先前在網友Threads文下方留言嗆：「編多少能贏大谷翔平，你給個數個大家來討論」，引發網友暴動，大批網友怒嗆，難道贏不了就不用編嗎？也有網友質疑支持台灣體育真的很難嗎？

對此，廖偉翔稍早在Threads回覆一名批評他的網友表示「請不要以運動做政治操作」。他指出，昨日台灣雖然輸球，但選手們已經全力拚戰，值得大家肯定與支持。「我們應該持續為中華隊加油，而不是把輸贏簡化為政治攻防。」

廖偉翔也說，每一位代表台灣站上球場的球員，都值得國人尊敬與掌聲。他澄清，自己先前的留言，是想指出預算與比賽勝負不應被簡單畫上等號。事實上，體育署預算從去年54億成長到今年73億，增幅達36%，選手培訓與國手組訓經費並沒有被刪減。比賽結束後，如何讓資源配置更好、讓台灣體育更強，這些都可以理性討論。

最後，他表示：「我們都希望台灣體育更進步，無論是基層培育、選手訓練或運動科學，只要對台灣體育發展有幫助的政策，我都會全力支持。政治可以辯論，但此刻更重要的是團結為中華隊加油。」

