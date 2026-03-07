為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨11日中常會 可望通過「藍白合」徵召選區新北、宜縣、嘉市

    2026/03/07 13:52 記者施曉光／台北報導
    國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（資料照）

    國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（資料照）

    繼本週完成第2波年底直轄市、縣市長選舉提名徵召名單，國民黨下週11日所召開的中常會，可望通過第3梯次名單。負責召開國民黨中央提名審核委員會的國民黨副主席兼秘書長李乾龍今日受訪指出，目前規劃11日要通過的選區分別有新北市、宜蘭縣與嘉義市，這些選區都是未來要納入「藍白合」協調機制的選區。

    國民黨在新北市將徵召已經請辭的台北市副市長李四川，嘉義市將徵召醫師翁壽良，宜蘭縣則是徵召國民黨立委、文傳會主委吳宗憲。

    李乾龍指出，除上述3個直轄市、縣市，其實國民黨在澎湖縣也早已確定人選，即澎湖縣湖西鄉長陳振中，黨中央原本一度也要通過徵召陳振中，但由於澎湖縣黨部考量民進黨提名爭取連任的澎湖縣長陳光復目前仍在加護病房中，建請暫緩動作，因此澎湖縣的徵召案會再延緩一段時間。

    有關一直陷入僵局的彰化縣提名問題，李乾龍今天語帶玄機的說，「正在努力，逐漸在明朗中。」

    至於黨中央的態度是否仍盼由立委謝衣鳯披掛上陣？李乾龍稱，「沒有啦，他們家族反對」，但他也說，「謝家要自己家族先整合好，家族沒有整合好，我們怎麼可以冒進！」

    扣除禮讓給民眾黨的新竹市，以及基隆市、台北市、苗栗縣、南投縣、連江縣、桃園市等6個要競選連任的藍營直轄市、縣市長尚未提名外，國民黨前2波已提名花蓮縣、雲林縣、金門縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等7個選區，若11日再通過徵召宜蘭縣、新北市、嘉義市，就只剩下留中未發的澎湖縣，等待與其他在野勢力整合推人的嘉義縣，目前已進入初選階段的新竹縣，3月底前由民調決定徵召人選的台中市以及尚待協調整合的彰化縣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播