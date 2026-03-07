藍遭質疑刪體育預算、廖偉翔卻回諷 蘇巧慧：落井下石極不妥

蘇巧慧強調，球員都是台灣的孩子，無論輸贏都要做他們的最強後盾。（記者黃子暘攝）

WBC世界棒球經典賽開打，昨日「台日大戰」台灣隊遭日本隊震撼教育，今日對上捷克隊背水一戰，球迷為台灣隊打氣的同時，再度提及國民黨等刪除體育署預算，藍委廖偉翔卻反問網友覺得要編多少預算才能打贏日本棒球名將大谷翔平，引發議論。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日受訪，被問及此事時說，台灣隊的選手都是台灣孩子，要做他們最堅強後盾，「國民黨亂刪體育預算就算了，這個時候還落井下石，真的是非常不妥」。

蘇巧慧指出，昨日大多數台灣人都很關心台日大戰，昨晚她跑行程，便看到台下許多民眾時而低頭看手機裡的棒球轉播，所以她也藉此得知賽況，看到二局大谷翔平滿貫砲時，大家都發出驚呼，到第三局的時候，大家心都揪在一起，不過整場賽事看得出來，台灣隊非常有韌性，一路以來也非常努力，堅守到第七局。

「棒球就是這樣，有輸有贏」，蘇巧慧強調，球員都是台灣的孩子，無論輸贏都要做他們的最強後盾，雖然台捷大戰她還是沒辦法看，可是也想跟大家一起集氣，祝福台灣隊奪下佳績。

