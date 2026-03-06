為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨死亡連署案喊「小案重判」 杜承哲酸：這是翁曉玲修的法

    2026/03/06 22:54 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    去年大罷免案，國民黨台中市黨部爆偽造「死亡連署」案，台中地院今天判決34名涉案黨工有罪，國民黨直指是「小案重判」。對此，杜承哲醫師回擊，國民黨不拿來笑太可惜，「小案重判」是因為國民黨立委翁曉玲2024年底主導修法，增列「偽造連署最高處5年徒刑並科100萬元罰金」。

    國民黨在Threads發文表示，民進黨去年鋪天蓋地發動大惡罷，完全是反民主的的不公不義惡行，面對這種撕裂社會的政治動員，國民黨地方黨部在龐大壓力之下，被迫採取反制行動。並直呼判決是「政治判決、小案重判」。

    對此，杜承哲在臉書發文表示，你知道為什麼有所謂的「小案重判」嗎？因為2024年底國民黨翁曉玲主導修法，增列「偽造連署最高處5年徒刑並科100萬元罰金」，大酸，「原來是你們已經預判自己會怎麼樣犯法，就往哪個方向修法啊！然後他們還敢寫『司法雖然判決有罪』！有罪就有罪啊不然呢？不然要檢方故意看不到、不要去抓？什麼事都要牽拖別人欸！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「自己修法，再自己違法，是在哭什麼呢」、「國民黨自己違法，然後再被自己修的法電到吱吱叫」、「一如既往的無恥」、「超級無恥！完全不提起偽造文書的部分，到底這些人有沒有底線！」、「邏輯錯亂的政黨」、「真是笑話一則」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播