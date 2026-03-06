國民黨死亡連署案喊「小案重判」 杜承哲酸：這是翁曉玲修的法

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

去年大罷免案，國民黨台中市黨部爆偽造「死亡連署」案，台中地院今天判決34名涉案黨工有罪，國民黨直指是「小案重判」。對此，杜承哲醫師回擊，國民黨不拿來笑太可惜，「小案重判」是因為國民黨立委翁曉玲2024年底主導修法，增列「偽造連署最高處5年徒刑並科100萬元罰金」。

國民黨在Threads發文表示，民進黨去年鋪天蓋地發動大惡罷，完全是反民主的的不公不義惡行，面對這種撕裂社會的政治動員，國民黨地方黨部在龐大壓力之下，被迫採取反制行動。並直呼判決是「政治判決、小案重判」。

對此，杜承哲在臉書發文表示，你知道為什麼有所謂的「小案重判」嗎？因為2024年底國民黨翁曉玲主導修法，增列「偽造連署最高處5年徒刑並科100萬元罰金」，大酸，「原來是你們已經預判自己會怎麼樣犯法，就往哪個方向修法啊！然後他們還敢寫『司法雖然判決有罪』！有罪就有罪啊不然呢？不然要檢方故意看不到、不要去抓？什麼事都要牽拖別人欸！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「自己修法，再自己違法，是在哭什麼呢」、「國民黨自己違法，然後再被自己修的法電到吱吱叫」、「一如既往的無恥」、「超級無恥！完全不提起偽造文書的部分，到底這些人有沒有底線！」、「邏輯錯亂的政黨」、「真是笑話一則」。

