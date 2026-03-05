為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沒動員？千人擠爆台鐵花蓮站接駕挨轟 游淑貞：支持者自發

    2026/03/05 13:43 記者花孟璟／花蓮報導
    游淑貞昨晚搭車回花蓮，在花蓮站上演社團、宮廟千人迎接，由於在車站範圍內被批違法。（記者花孟璟攝）

    游淑貞昨晚搭車回花蓮，在花蓮站上演社團、宮廟千人迎接，由於在車站範圍內被批違法。（記者花孟璟攝）

    花蓮吉安鄉長游淑貞昨天受國民黨徵召參選花蓮縣長，搭車回到花蓮站時出現千人迎接場面，各社團、宮廟都接到通知前來，造成車站前第一車道車輛無法通過，游淑貞宣講麥克風還開得比車站廣播大聲，遭轟帶頭犯法，對此游淑貞說，她事前也不知道，也沒有動員，都是民眾自發，對於造成花蓮站及旅客困擾也表達歉意。

    游淑貞說，昨天的情況是鄉親自發性歡迎，給淑貞加油及鼓勵，事前她也不清楚，對於如果有妨害到車站及旅客的部分，她要說聲抱歉，也感謝前來迎接支持的鄉親。

    台鐵公司指出，昨晚19點43分接獲花蓮站值班站長通報，東出口聚集多個團體，號稱迎接游淑貞回花蓮，第一時間請花蓮站請求路警花蓮分駐所前往支援，協調聚集的團體退出站前廣場至滴水線外，游搭乘282次普悠瑪號20點05分到花蓮站，聚集民眾於站外迎接，值班站長、站員及路警在廣場警戒並疏導旅客，直到20點30分人潮逐漸散去，已經請花蓮站及鐵路警察局花蓮分駐所，以後如有類似情況，保持行政中立原則，第一時間立即處理，以防民眾越聚越多。

