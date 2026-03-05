中東戰火200餘名國人滯留 外交部：今天下午陸續返台

外交部次長吳志中今（5）日在院會後記者會表示，預計在今天下午4時，有200餘名國人會返台。（記者鍾麗華攝）

中東戰火讓台灣旅行團因航班影響滯留卡達，媒體報導，有20餘人台灣人滯留卡達多日，求助無門自組自救會，自行洽詢旅行社包車離開卡達。對此，外交部次長吳志中今（5）日在行政院會後記者會表示，昨晚半夜已接上線，駐處協助搭機，目前正搭乘阿聯酋航空，預計在今天下午4時，有200餘名國人會返台。

吳志中指出，目前所有的旅行團，外交部與交通部都有掌握，並協助相關需求。至於散客的部分，希望能主動致電外交部。外交部確實掌握到，卡達有1位吳姓民眾，今天已經到利雅德，駐處已在當地協助登機，現正搭乘阿聯酋航空返台，預計今天下午4時許返台，有200餘名國人會回來，其中旅行團約40多人。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，中東地區我旅外國人及僑民約3000餘人，另有200餘位因航班中斷滯留該地區的國人。外交部已責成我國相關駐外館處主動瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

外交部建議，對空域有限度開放的國家，如阿拉伯聯合大公國，國人可利用後續復航的商業航班返國，或可與我駐杜拜辦事處聯絡，我駐杜拜辦事處將協助國人入境阿曼，後續國人可自阿曼搭乘商業航班返國。對空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦，則建議國人儘速搭乘民航機離境。

外交部說明，針對空域關閉的以色列，滯留當地國人倘有離境需求，可主動聯繫我駐以色列代表處，駐處可協助以陸路方式前往約旦，國人再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。針對空域關閉的卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克，請有意離境的國人分別與我國駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦代表處聯繫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法