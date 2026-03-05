為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    欲見黃國昌談選彰化縣長？邱建富駁爆料：沒託人傳話

    2026/03/05 13:44 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨前彰化市長邱建富捲入藍營組「非綠大聯盟」推彰化縣長參選人，他否認自己有找人傳話要見民眾黨主席黃國昌談縣長參選事宜。（邱建富提供）

    民進黨前彰化市長邱建富捲入藍營組「非綠大聯盟」推彰化縣長參選人，他否認自己有找人傳話要見民眾黨主席黃國昌談縣長參選事宜。（邱建富提供）

    國民黨彰化縣長提名遲未明朗，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌透露，在民進黨彰化縣長類初選提名失利的前彰化市長邱建富，曾透過人找民眾黨秘書長周榆修傳話，希望能當面跟黃國昌見面，討論邱想參選彰化縣長的事；對此，邱建富今天表示，他從未託人傳話要見黃主席，感謝黃主席關心。

    該政壇傳聞從彰化縣議會議長謝典霖，提議組「非綠大聯盟」、「藍白綠合」推藍營彰化縣長參選人，與民進黨籍邱建富合作，用無黨籍對戰民進黨提名的立委陳素月，後來延伸到謝典霖找民眾黨前立委蔡壁如，把謝的提議傳話給民眾黨創黨主席柯文哲，接著就傳出邱建富也找人向民眾黨傳話，邱想見黃國昌討論他想參選彰化縣長的事，但黃國昌向周榆修表達不宜，之後就沒下文。

    今天，邱建富跳出來澄清，否認有找人傳話要見黃國昌，也對謝典霖拆姊姊謝衣鳯選縣長的台，提「非綠大聯盟」構想回應，邱建富以「政治可以有立場，但不必對立；可以有競爭，但更應合作」為觀點並說，當時因為參與議政沙龍上課的緣故，確實曾與謝典霖議長及蔡壁如委員就地方整合方向交換意見。相關討論的出發點很單純，就是希望在競爭之外，仍能為彰化尋求更多合作與可能性，一切以地方發展與鄉親福祉為優先。

