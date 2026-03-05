鄭麗文稱溝通至少2次「非常順暢」 徐巧芯5字冷回應

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨今天將確認軍購條例版本，黨主席鄭麗文上午出席苗栗縣黨部新春團拜活動時透露，針對對美軍購等重大國防事務，她與立法院外交及國防委員會委員、立委徐巧芯至少溝通過2次，黨內溝通一直都非常順暢的在進行。對此，徐巧芯僅回應，「尊重黨中央」。

針對軍購條例，鄭麗文上午在苗栗受訪表示，國民黨跟黨團一定會充分溝通，有一致的原則、方向跟態度。至於在立法院裡的攻防、條例的形成，以及立法如何來完成，「我們通通都會完全地尊重黨團的自主，最後我們也會尊重跟支持黨團所做的決議」。但鄭也說，軍購案事關重大，國民黨當然有立場、原則，底線必須堅守。

鄭麗文表示，國民黨立委對軍購有主張、有看法是好事、也很正常，尤其國防外交委員會的委員自然是高度關注而且高度的參與，也有很多的看法。包括在中央黨部，她本人也對軍購案召開過多次研討會議、多方的溝通，其中自然包括國防外交委員會的委員，「我自己本人也跟徐巧芯委員至少溝通過兩次，針對對美軍購的重大國防事務，所以黨內溝通協調一直都非常順暢、順利的在進行」。

