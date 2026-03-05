綠委赴日挺台灣隊碰軍購條例付委 莊瑞雄：為選手加油也很重要

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

第6屆世界棒球經典賽今起登場，台灣隊預賽首戰對上澳洲隊伍，明天強碰日本隊伍，民進黨立法院黨團總召、中職會長蔡其昌等多位同黨籍立委赴日應援。由於立法院會明日將處理院版軍購條例付委事宜，媒體關切是否引發外界觀感不佳。黨團幹事長莊瑞雄說，為選手加油是各政黨的共識，不應因一時的政治攻防而互相批評。

立法院程序委員會昨天排定6日、10日的院會議程，經表決，將本次議程草案提報院會處理，而議事日程草案中有包含行政院所提8年新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。

民進黨立院黨團今天上午在黨團記者室召開輿情回應記者會。媒體詢問，立法院會明日將處理院版軍購條例付委事宜，但多位綠委已赴日應援台灣隊，是否憂心影響外界觀感。莊瑞雄說，民進黨團明天還是有動員，「不要以為大家明天放假去了」，他相信國人非常關注經典賽，為自己的選手跨海加油，這也是很重要的一件事。

他提到，國民黨本來也要去，後來他們刻意把票給退掉，他們對整個議事攻防有自己的看法，民進黨團不過多評論。

莊瑞雄說，明天即將付委的軍購條例經過朝野協商，「（民進黨團表決）人數明天可能會少幾個吧」，但是留守的成員一定會發揮在議事程序的攻防中，嚴格把黨賦予的任務完成。

莊瑞雄強調，為這些選手加油，其實是各個政黨大家一直想要，不要用一時的攻防，拿這一點來互相做批評，他相信那個也大可不必。如果真正要批評的話，「我們幾個明天沒有辦法到場的委員，我相信他們也樂意接受批評。」

