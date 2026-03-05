陳玉珍從此「一個人的武林」？「金門最會選舉的人」動向值得關注

有人形容，金門縣長選情看似明朗，卻又很像三、四月的天氣，讓人看得霧煞煞。（記者吳正庭攝）

國民黨昨天通過提名現任立委陳玉珍參選金門縣長，在民進黨、民眾黨缺席，同黨籍前縣長楊鎮浯可能面臨違紀參選危機時，陳玉珍是否從此「一個人的武林」？恐怕不盡然，不僅第2大姓李文良在後虎視眈眈，現任縣長陳福海從政36年的人脈動向更值得關注。

陳玉珍曾被媒體形容具有「史詩級輾壓」對手實力，但在金門約5萬選舉人的淺盤式選舉，牽一髮動全身，不可不慎；陳福海雖因排黑不能連任，手上掌握的人脈資源豐沛，支持者說，若不善加利用，「可惜了」。

請繼續往下閱讀...

坊間指出，陳玉珍獲黨中央提名，雖與楊鎮浯主張開放競選的結果不同，楊表達一些意見倒也無可厚非，只要最後以「大局為重」，全力輔選陳玉珍，既展現對黨的忠誠、團結，也藉此優雅轉身，為即將登場的立委補選預作準備。

只是，提名結果還未公布，楊陣營劍指金門縣黨部趁楊鎮浯出國參訪，以迅雷不及掩耳的速度辦理縣長初選登記作業，還指鄉親質疑「操作痕跡明顯」。

縣黨部回應，提名登記的時程全都按黨中央核定的時間辦理，也公告於地方媒體頭版。黨員也反映，根據規定，領表登記都可委託他人代辦，楊鎮浯若「絕不缺席」，怎會沒注意時間？連找人代領代辦都沒有。

坊間還有聲音，陳玉珍轉戰縣長，原立委一職將補選，楊鎮浯多次聲明「今年絕不缺席」，卻從未表態不缺席縣長還是立委選舉？舉棋不定的態度，更教連日頻頻勸進的支持者為他重出江湖憂心不已。如今陳玉珍獲黨內提名，楊鎮浯若執意參選縣長，恐陷違紀、脫黨危機，屆時只剩陳玉珍、李文良對決？

地方人士觀察指出，是否在楊鎮浯之外，立委人選「另有安排」？以致楊陣營急了，進退失據？

陳福海被地方公認是「金門最會選舉的人」，雖無法連任，他3年多來勤走基層，人事調動頻繁，打出「顧老、顧幼」政策牌，讓他從政36年的資脈絡更上一層樓；如果，陳福海一個轉念，願意拉副手李文良一把，金門2大姓氏「陳李合」，對於正力拚金門第1位女性縣長的陳玉珍，恐成威脅。

陳福海雖將交棒，對權力的掌握從未鬆懈，年初調整了有1000多名員工的金酒公司總經理人事；曾有關心者力勸陳福海，金酒公司「水很深」，內部各路人馬紛雜，選舉前調動宜三思，陳的支持者妙回：「水深、『海』更深！」大大肯定陳福海左右選局的能耐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法