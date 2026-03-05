李貞秀違法證據送中選會！邱垂正：不具登記參選資格

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，李貞秀「女士」明顯違反兩岸條例，不具有登記參選的資格，這是相當明確的，我們會把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。（記者陳宇睿攝）

中配李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，她因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題，仍未放棄中國籍，在立法院擔任「黑牌」立委。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，李貞秀「女士」明顯違反兩岸條例，不具有登記參選的資格，這是相當明確的，我們會把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。

針對何時才要將李貞秀解職？邱垂正指出，「國籍法」主管機關是內政部，內政部會有這方面的認定，陸委會是兩岸條例的主管機關，我們是在李貞秀就職時，她自曝是2025年3月才把除籍證明繳回來，我們聽到那個也蠻驚訝的，也有立委向我們提出檢舉。

邱垂正談及，事實上，李貞秀是2025年3月才繳回放棄中國戶籍證明，依兩岸條例第21條規定，你要在台灣任公職，必須有台灣戶籍滿10年才可以登記公職候選人或參選公職。

邱垂正說明，2004年兩岸條例修法建立「單一戶籍制」，兩岸條例第9-1條規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或申領中國護照，如果台灣人民同時擁有中國護照或設有中國戶籍的話，妳做為台灣人的身分就會失去，與台灣戶籍有關的所有權利也都會喪失，包括選舉、擔任公職。

據描述，李貞秀是1999年在台灣定居，她當時取得台灣的戶籍。2004年落實「單一戶籍制」，兩岸條例第9-1條規定，原中國籍民眾必須在6個月內將放棄中國戶籍證明繳回，才不會喪失台灣人身分，但2004年時行政機關從未收到她所繳的除籍證明，也就是說「她沒有繳回」。

邱垂正進一步說，從2004年一直到2025年間，她都具有雙重身分，擁有單一戶籍才算有完整的台灣人身分，所以李貞秀2025年3月才繳回，依照兩岸條例21條，取得台灣戶籍要滿10年，顯然你就不到1年。

「從兩岸條例規範，我們認為她不具有登記參選資格！」邱垂正說，陸委會針對這些發現有向中選會表達，在選舉登記查核時，有些制度上缺漏，因為中選會查核在台灣設籍多久，可能是查戶籍謄本、身分證，並沒有註明繳回放棄中國戶籍證明的時間點。

邱垂正表示，這些還是要透過內政部戶政司、移民署再去查找，我們也積極把這個制度的漏洞補起來。不過，就李貞秀「女士」這個個案，「她就是明顯的違反現行兩岸條例，不具備有登記參選的資格，這是相當明確的」。

「我們會把事實證據送給中選會，也希望中選會能夠依法行政！」邱垂正強調，現在很多中配朋友在台灣生活，通常取得台灣身分證後，我們現在允許3個月內回去放棄原戶籍，然後把除籍資料拿回來給主管機關移民署，這樣才是完整走完轉換身分程序，這部分現在會積極落實。

邱垂正警告，如果轉換身分沒有走完，就是擁有雙重戶籍身分，有雙重戶籍的，台灣人身分一定要被註銷，當然更不用提參選登記，這是不可能的。法律是兩岸單一戶籍制，陸委會是依法行政。

對於李貞秀還在立法院內，政府該怎麼防範機密資料被她取得？邱垂正回應，根據兩岸條例，「林女士」不具有登記參選立委的資格，我們請中選會依法處理，同時彌補制度上的漏洞。至於國籍法部分，內政部講得很清楚，如果她沒有去放棄國籍的話，就不符合「國籍法」規定，有雙重國籍違反單一效忠的精神。

邱垂正表示，我們當然尊重內政部的解釋，所以不管是國籍、戶籍，對李貞秀「女士」而言，都是她必須提出證據澄清，不然政府態度就是依法行政；關於李貞秀索資，陸委會是否提供資料？接受她的質詢？邱回應，當然是配合行政院，因為行政一體，行政院長已有非常清楚說法，我們就加以落實。

