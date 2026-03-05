中國立法追究破壞民族團結 邱垂正：對台會有影響

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪示警，全國人大將審議「民族團結進步促進法」草案，要依法追究破壞民族團結，或製造民族分裂的行為，這可能對台灣會有影響。（記者陳宇睿攝）

中國「兩會」4日起在北京召開，針對中共今年對台促統作為，陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪示警，全國人大將審議「民族團結進步促進法」草案，要依法追究破壞民族團結，或製造民族分裂的行為，這可能對台灣會有影響。

中國全國人大開幕式5日登場，國務院總理李強將發表政府工作報告。邱垂正指出，每年3月中國都會召開「兩會」，全國政協、全國人大會議，3月4日是政協開幕，5日是全國人大，為期約一個禮拜，預計3月10日政協結束，3月11日人大閉幕。

邱垂正談及，這次的重要觀察是，中共要通過「十五五」規劃綱要，這是一個五年性的綜合經濟社會發展的重要綱要，相當受到矚目，「十五五」規劃綱要的全文是一個重點，國務院總理報告將會提到對台政策。

邱垂正研判，兩會期間，習近平或王滬寧會下團組，習近平向來會到解放軍的團組，今年是江蘇省選出來的人大，也有可能會到江蘇省，當然也會到其他團組發表一些談話。

「我們會關注『十五五』規劃，對於推動兩岸融合發展，會不會有進一步新政策出來！」邱垂正說，整體而言，中共對台政策不外乎是「反獨、反介入、促統、促融合」兩手策略，這兩手都非常強硬，中國會持續對台灣構成嚴重的複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透及法律戰，排山倒海的認知作戰，灰色地帶侵擾。

邱垂正直指，這些複合性施壓已構成台海緊張和區域不安的主要根源，也是兩岸關係一直沒有辦法正常往來的主要原因。我方希望新的一年，政府願意在對等尊嚴、相互尊重、健康有序、互利互惠的原則下，與對岸進行溝通對話。也呼籲北京當局要認真理解我方所釋出的善意，以對話取代對抗，回應國際社會和兩岸人民的期待，共同承擔維護台海和平穩定現狀的責任。

邱垂正談及，這次有關注到人大將審議「民族團結進步促進法」草案，這是一部很吸睛的法律，我們知道習近平從2018年就開始鼓吹狂熱的民族主義，中國內部把「民族主義愛國心」當成官定的意識形態，每天讓人民在這些敘事裡面成長，民族主義可以衝到腦頂。

邱垂正說，因為民族主義極端推動的話，舉凡軍武霸權、戰狼外交、舉國體制，本質就是民族主義，如今又看到要推動「民族團結進步促進法」要來增強民族的歸屬感、認同感、榮譽感，而且還要依法追究破壞民族團結或製造民族分裂的行為，這可能對台灣會有影響，我們會關注立法內容，提出我方一些因應。

