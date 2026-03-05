國民黨版軍購咬定3500億！吳宗憲：未來美國若有發價書也會支持

國民黨文傳會主委吳宗憲5日出席國民黨對軍購條例立場記者會，強調預算金額規模，黨中央與立法院國民黨團已經達成共識，每項採購必須符合美國政府發價書，目前就是約3500億元，但不會是「絕後」。（記者塗建榮攝）

國民黨今（5）日上午召開軍購特別條例立場說明記者會，該黨文傳會主委吳宗憲指出，有關預算金額規模，黨中央與立法院國民黨團已經達成共識，就是每一項目的武器採購必須符合美國政府發價書，目前美方發價書的金額就是約3500億元，但他也強調，今天的對美軍事採購不會是「絕後」，如果未來還有適合的採購，待美國國會通過發價書後，國民黨會再支持，今天政院版草案的問題就是出在包裹其他的商業採購，要逼全民吞下去，這些非屬對美軍購部分，國民黨必須嚴格審查。

對於媒體關切，如果有藍委打算自提版本，希望一併付委審查，黨中央態度是否要求藍營只能有一個版本？吳宗憲說，這是黨團自治的部分，黨中央不會就黨團運作下指導棋，建議媒體去詢問黨團意見。

吳宗憲強調，國民黨長期支持對美軍購，而且早就建立嚴謹、完整的對美採購程序與制度，這是政府對政府的軍購制度，不容易出現弊病，國民黨願意展現保護台海決心，爭取美方持續軍售，但希望對美軍購至少要有幾個條件，也就是每一項軍購都必須依照國防部10年兵力規劃案以及5年兵力整建案所符合的台海作戰需求，否則可能會流於浮濫，而且必須根據建案程序，相關預算及結算才能啟動，同時每一項的採購都必須獲得美國政府發價書，確定是美方同意的軍售項目與付款條件，換言之，也就是必須符合台灣需求、採購程序以及美方同意。

他還說，國民黨反對的是缺乏保障、有爭議的商業採購部分，像過去發生過一些弊案，例如鐽震案、拉法葉採購案等，因此國民黨要求對於商售制度與程序必須嚴格把關，今天有人刻意要把對美軍購與商售部分包裹在一起，藉此規避審查，雖然國民黨永遠支持對美軍購，但長期發生弊案的商售部分，必須做嚴格審查，同時對於國內軍事採購及後續裝備維持的採購，必須回歸常規的年度預算審查。

吳宗憲表示，國民黨也主張軍購財源上限必須加以限定，這次特別軍購如果再加上未來的後勤成本，初估可能達到5兆元左右，可能會排擠國內其他預算，因此財源上限必須嚴格把關，絕對不能空白授權，要在可以確定的範圍之內，不能讓國家隨便浪費錢。

國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨過去幾次都反覆強調，一定會回應美方的期待，意思就是必須通過美國國會完整程序，正式發價的軍售案，國民黨從未反對對美軍購，過去的馬政府時期也有對美軍購，但該走的程序一定要走，這次行政院版本的金額高達1.25兆元，除了讓大家擔心財政負擔問題，而且夾帶了很多商購與國內自製項目，比例並不算低，這才是軍購特別條例遲遲難以進入審查的原因，而且商購與國內自製項目恐無法未達以特別條例、特別預算處理的緊迫性與必要性，形同是脅迫在野黨空白授權，國民黨必須嚴格把關。

牛煦庭強調，國民黨原則支持政府對政府之間的軍購，並以分期方式處理進行，如果未來還有美國國會透過正式發價程序的軍售案，國民黨願以從速、從寬的心態審查，既不會偏廢國防戰力提升，也不會造成監督破口。

此外，國民黨文傳會副主委尹乃菁指出，國民黨中央與立委已經做了充分的溝通，國民黨智庫也提供版本供立院黨團討論，稍後黨團大會所通過的草案版本，將會是國民黨的一致立場。

國民黨5日召開國民黨對軍購條例立場記者會，由文傳會主委吳宗憲（中）、副主委尹乃菁（右）、國民黨發言人牛煦庭（左）出席。（記者塗建榮攝）

