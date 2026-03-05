環南會長林勝東捲性騷案 洪佳君PO文：不畏懼黑暗中傳來的壓力

洪佳君強調，站出來只為了性騷零容忍，不會畏懼流言與黑暗中傳來的壓力。（取自洪佳君臉書）

台北市萬華區華江里長洪佳君日前自曝遭到地方人士性騷，昨媒體披露該人士是環南市場自治會會長林勝東。洪佳君昨（4日）深夜也於臉書曝心情，她再度強調尊重司法、偵查不公開，出面表態只為了強調「性騷擾，零容忍」，也不會畏懼流言與黑暗中傳來的壓力。

洪佳君在臉書貼文表示，昨日無預警碰到記者採訪嚇了一大跳，她想跟各位說聲抱歉，她很努力在這場風暴中維持自己節奏，會配合司法檢調，不讓情緒影響辦案進度，並且尊重司法。雖然能體諒記者也是要為她、為公義發聲，但每當回想起那天遭遇，心中卻一直有個聲音要她忘記。

請繼續往下閱讀...

洪佳君說，昨日她也再度走入身心科的診間，希望尋求專業協助，因為怕被認出來連機車都不敢騎，就一路從公所步行到醫院，一路上可感覺心跳不規律，明明已經過了一個年，內心的傷口似乎還沒有復原，許多人也可能和她一樣正經歷這種創傷，需要很久的時間才能復原。

她也說，有位里長朋友也曾碰到地方資深前輩騷擾，那份委屈直到結案的現在都還在，各方壓力、風聲、流言持續困擾著當事人，而她目前也碰到這樣的困境。

洪佳君表示，前幾天去義光義幼院拜訪，孩子們圍著她又叫又跳，讓她感受到最純真的人性，也讓她想起擔任里長的初衷，就是為了這些需要她、她也需要的人們。她強調，站出來只為了「性騷擾，零容忍」，她不畏懼流言，也不怕黑暗中傳來的壓力，會認真做好自己的職務，守護里民、孩子們。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法