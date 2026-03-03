為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2任黨主席皆被檢調約談！ 朱蕙蓉嘆：只剩蔡壁如做正確的事

    2026/03/03 14:31 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌去年在立委任內質詢法務部長鄭銘謙時，於立法院當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，被質疑為「腳尾飯」翻版，並遭告發涉偽造文書罪。台北地檢署今首次傳喚黃國昌到案說明，柯文哲稍早受訪時直指為政治手段：「證據就拿出來，不要每天在那邊搞黃國昌。我不會再讓你們有第2次，再有，我要焦土政策。」對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，看到今天的台灣民眾黨真的不勝唏噓，只有被全黨邊緣化的蔡壁如 一樣沒有改變初衷一直在為自己做正確的事。

    前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭起訴，案件訂於3月26日宣判。宣判前夕，柯文哲今上午在律師陪同下召開記者會，並正式向檢察官評鑑委員會遞狀，請求就承辦檢察官啟動個案評鑑。律師鄭深元表示，評鑑對象包括承辦檢察官林俊言、主任檢察官江貞諭及檢察長王俊力，主張偵辦過程涉違反法官法、刑事訴訟法及檢察官倫理規範。

    朱蕙蓉在臉書分享舊文，並在貼文中聲稱「看到今天的台灣民眾黨真的不勝唏噓。前後任黨主席相繼都接受約談，有一位還被羈押年餘，目前的主席竟然脫口說出有意願不排除加入他黨？」

    朱蕙蓉直言，只有被全黨邊緣化的蔡壁如一樣沒有改變初衷一直在為自己做正確的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播