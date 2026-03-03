為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    同步轟炸兩國首都！以色列鎖定德黑蘭與貝魯特 伊朗飛彈反擊

    2026/03/03 15:06 編譯陳成良／綜合報導
    黎巴嫩首都貝魯特南郊2日遭以色列空襲，密集建築群中升起火球與濃煙。以色列軍方證實，正對當地真主黨據點與伊朗首都德黑蘭的軍事設施發動同步打擊。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特南郊2日遭以色列空襲，密集建築群中升起火球與濃煙。以色列軍方證實，正對當地真主黨據點與伊朗首都德黑蘭的軍事設施發動同步打擊。（法新社）

    以色列軍方3日證實，正對伊朗首都德黑蘭與黎巴嫩首都貝魯特發動同步空襲。軍方聲明指出，打擊目標為軍事設施與真主黨據點，並在行動前向貝魯特南郊居民發布撤離警告。同時，伊朗亦向以色列發射飛彈。

    英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍（IDF）證實正對德黑蘭與貝魯特進行同步的針對性打擊。IDF阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）表示，軍方針對真主黨（Hezbollah）所屬的指揮中心與武器儲存設施發動廣泛空襲。

    在空襲前，IDF向貝魯特南郊及數十個村莊的居民發布緊急警告，要求民眾為了自身安全立即撤離住家。隨後，貝魯特清晨的上空升起濃濃黑煙，並傳出巨大爆炸聲。

    伊朗飛彈襲擊以色列 多地傳出爆炸與攔截

    法新社報導，在以色列發動空襲的同時，以色列軍方於週二凌晨偵測到來自伊朗的飛彈，防禦系統隨即啟動攔截。其他地點也傳出爆炸與攔截行動，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的外交區傳出爆炸聲，沙國國防部證實美國大使館遭兩架無人機擊中並引發火災。此外，卡達軍方也表示在杜哈（Doha）上空成功攔截兩枚彈道飛彈。

    面對多地交火，美國國務院以嚴重安全風險為由，敦促美國公民立即離開包含埃及與波灣國家在內的14個中東國家，並下令非緊急人員撤出巴林、約旦與伊拉克。

