    首頁 > 政治

    支持藍白合被拔藍營黨部主委 竹市議長許修睿提「在野大聯盟」支持高虹安

    2026/03/03 14:31 記者洪美秀／新竹報導
    因支持藍白合被拔掉國民黨新竹市黨部主委頭銜，新竹市議會議長許修睿（穿卡其色外套者）如今推「在野大聯盟」獲黨主席鄭麗文支持，且支持現任市長高虹安爭取連任。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席鄭麗文今天來到新竹市參加黨內新春團拜，市議會議長許修睿也出席，許修睿提到，他是國民黨的前任主委，但因支持藍白合被拔掉主委職務，他坦言，從韓國瑜選總統時開始，看到這麼多人支持韓國瑜，但還是輸得這麼慘，他認為要深刻檢討，黨內最大的過失，就是黨員年齡偏長，尤其40歲以下很難拿得到票。因此他支持藍白合，如今主席鄭麗文跟他理念相同，因此組織「在野大聯盟」來對抗民進黨。

    許修睿說，民進黨剛選完總統及立委選舉，但選完就搞大罷免，因為不甘心國會選輸，就用罷免來推翻民意，結果去年慘敗，唯一要被罷免的市長只有新竹市長高虹安，但民進黨也跌破眼鏡，即使用盡所有國家、媒體力量來打擊，但高拿到12萬多票的不同意票。強調一定要藍白合作，才能對抗民進黨，新竹市會成為藍白的示範區。

    他也回顧，2022年就是因為藍白的合作，所以他被時任黨主席朱立倫拉下台。當時他的心理壓力有多大，可能沒人清楚，萬箭穿心，因為當時根本沒有人在談藍白合，但是他認為一定要拉下民進黨，如果分裂一定會被民進黨再繼續執政。如今最重要的是2026一定要團結、藍白合作，讓高虹安能繼續連任。

