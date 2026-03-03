鄭麗文竹市新春團拜定調「藍白合」 支持高虹安拚連任

國民黨主席鄭麗文今天參加新竹市黨內的新春團拜，定調「藍白合」，將支持現任的市長高虹安爭取連任。（記者洪美秀攝）

國民黨主席鄭麗文今天到新竹市參加黨部新春團拜活動，確定今年底竹市長選舉「藍白合」，支持退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任，她說，國民黨必須結合所有在野與正派的力量，愛台灣、護民主的力量，贏得2026年底的大選，所以「現任優先」，包括竹市也是藍白合作、在野聯盟的成功示範縣市。

針對地方上的協調與整合，鄭麗文則感謝在立法院奮戰、在竹市深耕的立委鄭正鈐，肯定鄭在關鍵時刻願意成就藍白合作的大局，無條件、無保留的支持高虹安。同時，她也提到，最要感謝竹市藍軍的大家長、議長許修睿展現出宏大的格局，促成和支持在野藍白的合作。

鄭麗文說，竹市目前欣欣向榮、士氣高昂，除團結更目標一致、以大局為重，在竹市不分資深、年輕和男女老少，大家都有深刻的覺悟體認，為竹市的未來也為台灣的未來，繼續贏得2026年底的大選，竹市要高票開出最漂亮的成績單，不只市長要高票連任，議會也要全壘打，順利連任讓議長繼續領導議會。

「新竹市不要只顧新竹市，竹竹苗一條心，」鄭麗文也提到，新竹縣市、苗栗縣發揮關鍵的作用，現在新竹縣在初選，苗栗縣現任鍾東錦縣長成績卓著、領導有方，未來也要竹竹苗連線，甚至全台灣的親朋好友共同拉票，務必在年底不但穩住藍營執政的縣市，而且還要對外擴展、向南突破。

