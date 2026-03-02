終於要辦了！鬧出「腳尾飯2.0」辯稱示範帶 北檢明傳喚黃國昌！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

出線參選新北市長的民眾黨主席黃國昌去年6月鬧出「腳尾飯2.0」爭議，時間過去半年多，黃國昌卸下立委身分，檢方終於有了動作，要求「黃嫌」明天（3日）出庭應訊。

去年6月16日，黃國昌在立法院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢？」過程中，不顧鄭銘謙阻攔播放一段疑似檢方偵訊音檔，鄭銘謙當場正色提出抗議，黃國昌才察覺自己惹禍，辯稱只是「示範帶」。這件事讓網友馬上聯想到親民黨前台北市議員王育誠昔日造假指控內容害慘夜市攤商的「腳尾飯」事件，譏諷黃國昌此舉根本是「腳尾飯2.0」。

黃國昌隨後被告發涉犯偽造文書等罪，台北地檢署將黃列為「他字」案被告，當時有「立委保護傘」的黃國昌還嗆「我完全沒有在怕」。而今民眾黨「2年條款」到期，黃國昌終於卸任立委，檢方終於要查了，網紅「四叉貓」劉宇今晚在社群分享白營媒體群組的訊息，可以看到白營發出黃國昌明天的公開行程，上午9點「赴北檢出庭應訊」，透露「黃國昌接到台北地檢署案由為偽造文書之刑事傳票，將於應訊前接受媒體聯訪」。

網友紛紛表示，「這案子終於要開始辦了」、「那麼多案不要再拖了，不然辦不完」、「又要司法迫害了！」、「土城三兄弟要會合了」、「終於等到了！」、「我以為檢調都睡著了呢」、「喜歡找人辯，這次找檢察官辯」、「趕快住進土城！」、「進喔進喔」、「拔蔥活動開始，令人振奮」、「想看直播！」、「反正超速仔 也是會說政治迫害、司法追殺、大可不必」。

