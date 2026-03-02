為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「與台復交比跟中共合作好100倍」美眾議員聯名致函宏都拉斯新總統

    2026/03/02 21:56 記者陳昀／台北報導
    宏都拉斯總統阿斯拉夫競選期間曾承諾與台復交。（法新社）

    宏都拉斯總統阿斯拉夫競選期間曾承諾與台復交。（法新社）

    美國聯邦眾議員Tom Tiffany、Andy Ogles於2月26日聯名致函宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura），鼓勵其履行競選承諾，恢復與台灣的外交關係，信中更直指，與台灣站在一起，比跟共產中國合作「好100倍」。

    2位眾議員在信中表示，阿斯夫拉的勝選對宏都拉斯、拉丁美洲，乃至整個西半球而言，都是令人振奮的好消息，宏國選民明確拒絕了前總統卡蕬楚的政策，特別是她為了轉向共產中國，終結與民主台灣長達80年邦誼的錯誤決定。

    議員們指出，阿斯夫拉在競選期間提出的政見令人格外鼓舞，包括加強宏都拉斯與美國、以色列及台灣的經濟與外交夥伴關係，他們強力支持阿斯夫拉恢復與台北外交關係的意願，並視其為這項目標的核心。

    信末，2位議員強調，如同阿斯夫拉所說，他們相信宏都拉斯及周邊區域國家，與台灣站在一起，發展會比與共產中國在一起「好100倍」，期待阿斯夫拉正式宣布這項重要變革，也期待未來有機會與宏都拉斯政府深化雙邊合作。

